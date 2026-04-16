Σύμβαση για την δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην Τρίπολη

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στον Δήμο Τρίπολης.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν ο Αναπλ. Περιφερειάρχης κ. Λαμπρόπουλος Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κανελλόπουλος Αλέκος και ο ανάδοχος του έργου.

Το έργο, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου Τρίπολης, συνολικού προϋπολογισμού 1.050.000,00€, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πελοπόννησος 2021-2027» και εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας».

Η κατασκευή αφορά την ανέγερση σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, δυναμικότητας 10 βρεφών και 20 νηπίων, στην πολεοδομική ενότητα Φιλικών. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση των χώρων, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και υψηλά πρότυπα φιλοξενίας και φροντίδας.

Περιγραφή του κτιρίου

Το ισόγειο του κτιρίου θα περιλαμβάνει:

Γραφειακούς χώρους (Διεύθυνση και προσωπικό)

Χώρους υγιεινής (νηπίων, βρεφών, ΑμεΑ και προσωπικού)

Αίθουσες απασχόλησης βρεφών και νηπίων

Χώρους ύπνου

Κουζίνα και βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια, πλυντήριο, αποθήκες κ.ά.)

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Δήμαρχος κ. Τζιούμης τόνισε: «Η δημιουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού αποτελεί ένα σημαντικό έργο κοινωνικής υποδομής για τον Δήμο μας. Ενισχύουμε έμπρακτα τις οικογένειες της Τρίπολης, προσφέροντας σύγχρονες και ασφαλείς δομές φιλοξενίας για τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας».

*πηγή εικόνας από βίντεο:https://www.facebook.com/DimosTripolisofficial