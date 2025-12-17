Έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Τρίπολη
Έγκριση έργου αντιπλημμυρικής προστασίας 9,95 εκατ. Ευρώ στην Τρίπολη για την περιοχή Ζευγολατιού – Νεοχωρίου.
Με απόφαση της περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027 η πράξη «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τρίπολης (Περιοχή Ζευγολατιού – Νεοχωρίου)», με συνολικό προϋπολογισμό 9.950.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου, το έργο αφορά την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ζευγολατιού και του Νεοχωρίου του Δήμου Τρίπολη, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων και τη θωράκιση οικισμών, καλλιεργούμενων εκτάσεων και βασικών υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα.
Η πράξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και ανακατασκευή τάφρων, τη διευθέτηση τμημάτων, καθώς και έργα απορροής και αποστράγγισης. Πρόκειται για μια αναγκαία και στοχευμένη παρέμβαση, η οποία απαντά σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών και ενισχύει την ασφάλεια των κατοίκων, της αγροτικής παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος.
Προστασία κατοίκων και καλλιεργειών
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε:
«Η ένταξη των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Ζευγολατιού – Νεοχωρίου αποτελεί μια ουσιαστική και απολύτως αναγκαία παρέμβαση. Πρόκειται για έργα που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα, προστατεύουν κατοίκους και καλλιέργειες και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί ακόμη μία προσθήκη στον κύκλο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδιασμού που υλοποιείται σταδιακά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με έμφαση στην πρόληψη, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών».
πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Πελοποννήσου
