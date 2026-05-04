Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Σάντεϊ Ρόουζ – Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν «επιτίθεται» στον πατέρα της, Κιθ Έρμπαν, μετά το διαζύγιο
Σάντεϊ Ρόουζ – Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν «επιτίθεται» στον πατέρα της, Κιθ Έρμπαν, μετά το διαζύγιο

Ο Κιθ Έρμπαν και η κόρη του, Σάντεϊ Ρόουζ, είναι εντελώς ξένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ έγινε αντικείμενο συζήτησης στις gossip βινιέτες των διεθνών σάιτ, αφού σύμφωνα με τη Daily Mail έπαψε να ακολουθεί τον πατέρα της, Κιθ Έρμπαν, αιφνιδιαστικά και χωρίς κάποιον εμφανή λόγο, σχετικά πρόσφατα.

Η Daily Mail αναφέρει συγκεκριμένα ότι τον ακολουθούσε στο παρελθόν και ότι άλλαξε τη ρύθμιση πρόσφατα. Όλοι, έσπευσαν να συνδέσουν αυτή την κίνηση με το διαζύγιο των γονιών της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η Σάντεϊ άρχισε και πάλι να ακολουθεί τον πατέρα της.

Η Σάντεϊ έγινε πρωτοσέλιδο δύο μήνες αργότερα σε μια συνέντευξη στο Elle Australia, παραλείποντας να αναφερθεί στον πατέρα της, ενώ μίλησε με ενθουσιασμό για την Κίντμαν, επίσης 58 ετών

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Σάντεϊ ακολουθεί τη μητέρα της, Νικόλ Κίντμαν, στην ίδια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης –χωρίς παύσεις και διακοπές.

Ο Έρμπαν, 58 ετών, από την πλευρά του, ακολουθεί την έφηβη  κόρη του αλλά και την Κίντμαν.

Το πρώην ζευγάρι, που είναι επίσης γονείς της 15χρονης Φέιθ Μάργκαρετ, χώρισε πέρυσι μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου. Το ζευγάρι ολοκλήρωσε το διαζύγιό του τον Ιανουάριο.

«Κέντρο των πάντων»

Η Σάντεϊ έγινε πρωτοσέλιδο δύο μήνες αργότερα σε μια συνέντευξη στο Elle Australia, παραλείποντας να αναφερθεί στον πατέρα της, ενώ μίλησε με ενθουσιασμό για την Κίντμαν, επίσης 58 ετών.

Το νεαρό μοντέλο χαρακτήρισε την ηθοποιό «κέντρο των πάντων» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Μαρτίου και μίλησε με ενθουσιασμό για τις «συμβουλές για τη βιομηχανία» που έχει λάβει από τη μητέρα της.

Δυσαρέσκεια

Στη συνέχεια, πηγές από το στενό τους περιβάλλον ισχυρίστηκαν στην εφημερίδα Daily Mail ότι η Σάντεϊ και η αδελφή της τρέφουν «κάποια δυσαρέσκεια απέναντι στον Κιθ».

Μια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο νικητής του Grammy είχε «μεταμορφωθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» μετά τον χωρισμό και «ήθελε πραγματικά να ζήσει τη ζωή του εργένη, σχεδόν σαν να βρισκόταν σε κρίση μέσης ηλικίας».

YouTube thumbnail

«Απολύτως γελοίο»

Ενώ ο Έρμπαν έχει συνδεθεί με πολλές γυναίκες μετά το διαζύγιό του, συμπεριλαμβανομένης της κιθαρίστριας Maggie Baugh και της τραγουδίστριας Karley Scott Collins, δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη καμία νέα σχέση.

Στην πραγματικότητα, η Collins έφτασε στο σημείο να αρνηθεί τη σχέση τους σε μια δήλωση στο Instagram τον Ιανουάριο.

«Παιδιά, αυτό είναι απολύτως γελοίο και αναληθές» είπε η 26χρονη σταρ της κάντρι στους ακόλουθούς της.

Τα όρια

Όσον αφορά την Κίντμαν, οι πληροφορίες λένε ότι «δεν βγαίνει με κανέναν» και «εστιάζει στα παιδιά της» -παρά το γεγονός ότι ο πολυεκατομμυριούχος Πολ Σάλεμ την επιδιώκει.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει την κύρια επιμέλεια των κοριτσιών, ενώ στον Έρμπαν έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα να τις βλέπει «κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο».

*Με στοιχεία από pagesix.com

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Φροίξος Φυντανίδης
Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα - συγγνώμη που δεν πέθανα»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

