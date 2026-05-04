Αγωνία στην ΑΕΚ με Στρακόσα – Έπαιξε με ενοχλήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό
Σε… αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται στην ΑΕΚ καθώς ο Θωμάς Στρακόσα ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις παρά τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, ωστόσο τα προβλήματα δεν έλειψαν για τον Μάρκο Νίκολιτς.
Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός είδε τον Θωμά Στρακόσα να σφίγγει τα δόντια και να τελειώνει το παιχνίδι, πραγματοποιώντας μάλιστα μια πολύ σημαντική επέμβαση στα τελευταία λεπτά της συνάντησης.
Οι ενοχλήσεις του Στρακόσα στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ο Αλβανός τερματοφύλακας ταλαιπωρήθηκε από κάποιες ενοχλήσεις και άπαντες στο στρατόπεδο της Ένωσης αγωνιούν για την κατάστασή του, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, ενόψει και της κρίσιμης εβδομάδας που έρχεται όπου θα ξεκαθαρίσει και η έκβαση του πρωταθλήματος.
Μετά το τέλος του αγώνα, έγινε σαφές πως αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις, με το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ να βρίσκεται σε εγρήγορση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ματς χρειάστηκε η παρουσία των ανθρώπων της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο διεθνής γκολκίπερ έδειχνε να υποφέρει.
