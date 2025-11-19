«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ
Επιβεβαιώνει η UEFA την επίσκεψη ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου και του αντιπρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΠΑΕ, Μηνά Λυσάνδρου και παράλληλα επισημαίνει ότι «η ΕΠΟ είχε πλήρη ενημέρωση». Επίσης, από τη Νιόν, όπου είναι τα γραφεία της UEFA, διαρρέουν και τονίζουν ότι η UEFA στηρίζει τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και την ΕΠΟ.
Αναλυτικά από την UEFA ανέφεραν τα εξής:
«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τα στελέχη της ΑΕΚ, για την οποία η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) είχε πλήρη ενημέρωση.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του προτάθηκαν από την UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ηγηθούν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και να επιβλέπουν την ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ελλάδα. Η UEFA έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο και την ομάδα του στην αποστολή τους.
Η UEFA διατηρεί επίσης την ισχυρή της υποστήριξη προς την ΕΠΟ υπό την ηγεσία του κ. Γκαγκάτση, και συνεργάζονται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση για το νέο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος UEFA Hat Trick».
