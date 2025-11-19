Ο Λανουά φέρνει τον Γερμανό διαιτητή που πρόβαλε στο σεμινάριο

Ο Λανουά αποφεύγει να μιλάει για τους Γερμανούς διαιτητές που φέρνει να σφυρίξουν αγώνες εκτός αν έχουν κάνει σημαντικό λάθος. Ο Χαρμ Οσμερς, τον οποίο όρισε να σφυρίξει το παιχνίδι της Κυριακής (23/11) ΑΕΚ-Αρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Ο 40χρονος ρέφερι είχε έρθει και στις 5 Οκτωβρίου, όταν σφύριξε το ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1.

«Πρέπει να έχετε ως παράδειγμα αυτόν τον ελίτ διαιτητή», ανέφερε ο Γάλλος στην τηλεδιάσκεψη με τους ρέφερι, που λαμβάνει χώρα μετά από κάθε αγωνιστική, και η… λεπτομέρεια είναι ότι ο Οσμερς είναι διαιτητής της πρώτης κατηγορίας της UEFA. Όμως, ο Λανουά τον ανέφερε ως ελίτ επειδή εντυπωσιάστηκε από τις θέσεις που είχε μέσα στο γήπεδο, οι οποίες ήταν για… σεμινάριο!

Για αυτό και ανέλυσε την απόδοσή του, τις θέσεις που έπαιρνε στη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League, το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο Λανουά έστειλε σχετικό βίντεο και στην UEFA προκειμένου και η Επιτροπή Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας να το χρησιμοποιήσει, εφόσον το επιθυμεί, για εκπαιδευτικούς λόγους.

Ετσι, για το ματς ΑΕΚ-Αρης, ο Λανουά έφερε τον καλύτερο (κατά την άποψή του διαιτητή) που έχει έρθει φέτος από τη Γερμανία. Υπενθυμίζουμε ότι, πλην του Οσμερς, έχουν έρθει οι ελίτ Τσβάιερ, Στίλερ, Ζίμπερτ, ο Στέγκεμαν (1ης κατηγορίας), ο Σλάγκερ (2ης κατηγορίας) και ο πρώην διεθνής Αϊτεκίν.

Την αξία του Οσμερς έχουν εκτιμήσει και στη Γερμανία, καθώς σφύριξε το Super Cup Στουτγάρδη-Μπάγερν 1-2, παρεμπιπτόντως και τέσσερα ματς της Bundesliga μέχρι τώρα. Επίσης, διαιτήτευσε και δυο παιχνίδια της League Phase του Europa League Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας 2-1 και Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1.

Λεπτομέρεια αποτελεί ότι αυτή τη φορά ο Λανουά δεν όρισε τον εαυτό του παρατηρητή διαιτησίας του Οσμερς, κάτι που δεν συνηθίζει, εκτός αν την ίδια αγωνιστική διεξάγεται και δεύτερο ματς που έχει ορίσει ξένο διαιτητή. Προφανώς, έχει να κάνει με την κόντρα του με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η ΕΠΟ κατάγγειλε προπηλακισμό του Γάλλου στον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ο Λανουά αποχώρησε στο ημίχρονο. Η υπόθεση έφτασε στην αθλητική δικαιοσύνη και η ΑΕΚ απαλλάχθηκε, με μια απόφαση που προκαλεί ερωτηματικά…