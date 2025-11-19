Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.
- Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο
- ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα
- Νέος Κόσμος: Σε δύο φάσεις το επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου – Γνώστης πολεμικών τεχνών ο δράστης
- Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς της 11ης αγωνιστικής της Super League και στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στην «Opap Arena» θα είναι ρέφερι ο Γερμανός Όσμερς. Ο διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA επιστρέφει στην Ελλάδα για να «σφυρίξει» άλλο ένα σημαντικό ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης. Ο Όσμερς έχει έρθει αρκετές φορές ακόμα στη χώρα μας. Πέρυσι σφύριξε το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα πλέι οφ αλλά και τους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1, ενώ φέτος ήταν στην Τούμπα στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 2-1.
Από εκεί και πέρα, ο Παπαπέτρου θα βρεθεί στο Βόλος – Λεβαδειακός, ο Ευαγγέλου στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, ενώ, ο Σιδηρόπουλος θα είναι στο «Γ.Καραϊσκάκης» για το Ολυμπιακός – Ατρόμητος.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League:
Σάββατο 22/11
19:30 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός: Κουκουλάς (Μωυσιάδης, Ψύλλος, 4ος Τσιάρας, VAR: Μόσχου, Κουμπαράκης)
20:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τζήλος, Κατοίκος)
Κυριακή 23/11
17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Κομισοπούλου, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)
19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά: Κόκκινος (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ζαμπαλάς, Τζήλος)
21:00 ΑΕΚ-Άρης: Όσμερς (Σάαλ, , Ρόντε, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίγκερτ, Πολυχρόνης)
Δευτέρα 24/11
18:00 Βόλος-Λεβαδειακός: Παπαπέτρου (Τρύφωνας, Νίκζας, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας)
20:00 Λάρισα-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης)
- The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
- Ο αποκλεισμός και η Σκωτία έδωσαν ένα χρήσιμο μάθημα
- Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
- Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
- Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
- Οι ατάκες του Μονέκε για Ντάριους Τόμπσον και Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις