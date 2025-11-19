Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς της 11ης αγωνιστικής της Super League και στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στην «Opap Arena» θα είναι ρέφερι ο Γερμανός Όσμερς. Ο διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA επιστρέφει στην Ελλάδα για να «σφυρίξει» άλλο ένα σημαντικό ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης. Ο Όσμερς έχει έρθει αρκετές φορές ακόμα στη χώρα μας. Πέρυσι σφύριξε το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα πλέι οφ αλλά και τους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1, ενώ φέτος ήταν στην Τούμπα στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 2-1.

Από εκεί και πέρα, ο Παπαπέτρου θα βρεθεί στο Βόλος – Λεβαδειακός, ο Ευαγγέλου στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, ενώ, ο Σιδηρόπουλος θα είναι στο «Γ.Καραϊσκάκης» για το Ολυμπιακός – Ατρόμητος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 22/11

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός: Κουκουλάς (Μωυσιάδης, Ψύλλος, 4ος Τσιάρας, VAR: Μόσχου, Κουμπαράκης)

20:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τζήλος, Κατοίκος)

Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Κομισοπούλου, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)

19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά: Κόκκινος (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ζαμπαλάς, Τζήλος)

21:00 ΑΕΚ-Άρης: Όσμερς (Σάαλ, , Ρόντε, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίγκερτ, Πολυχρόνης)

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος-Λεβαδειακός: Παπαπέτρου (Τρύφωνας, Νίκζας, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας)

20:00 Λάρισα-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης)