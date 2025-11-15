Ιστορίες με επίκεντρο το προβληματικό VAR της ελληνικής διαιτησίας

«Πιστεύω σε εσάς, μπορείτε να ανεβάσετε την απόδοσή σας. Την προηγούμενη σεζόν ήσασταν καλύτεροι, άρα είναι στο χέρι σας να βελτιωθείτε», ήταν τα λόγια του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ και υπεύθυνου του VAR Πάολο Βαλέρι, στο σεμινάριο της ΚΕΔ που έγινε πριν από έναν μήνα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, στα μαθήματα που έκανε, ο Ιταλός είχε καταδείξει ότι το VAR στη Super League είναι προβληματικό, καθώς ενώπιον όλων των διαιτητών παραδέχθηκε: «Η UEFA «θέλει» μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε».

Η λειτουργία του VAR, στα ματς της Super League, αποδεικνύεται προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΚΕΔ θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο όχι μόνο σε σχέση με πέρσι αλλά τους απασχολεί περισσότερο και από την απόδοση των διαιτητών που σφυρίζουν αγώνες της Stoiximan Super League. Θεωρούν χειρότερα τα πράγματα στο VAR.

Στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης ο Βαλέρι πρόβαλε και φάσεις από τις έξι πρώτες αγωνιστικές και γινόταν ανάλυση τι έπρεπε να γίνει σωστά και τι όχι. Ασχολήθηκε και με παιχνίδια του Κουμπαράκη (Κυκλάδων) και από το παιχνίδι Κηφισιά-ΑΕΚ. Ηταν διαδραστικό σεμινάριο καθώς ζητούσε και τις γνώμες των διαιτητών και των βοηθών.

Οι τέσσερις συμβουλές που έδωσε ο Βαλέρι είναι οι εξής: 1) Μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξέταση των φάσεων, 2) Σωστή εφαρμογή των κανονισμών, 3) Να τσεκάρουν τις φάσεις από όλες τις κάμερες, 4) Ταχύτερη εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ και ταχύτερη εξέταση των φάσεων.

Σε άλλο σεμινάριο, με θέμα το VAR, ο Κουμπαράκης έβγαλε στη σέντρα και ξένους διαιτητές του VAR. «Υπήρχαν περιπτώσεις που μιλούσαμε σε ξένους διαιτητές αλλά δεν ακούνε», φέρεται να είπε. «Να μιλάτε και αν δεν ακούν είναι δικό τους θέμα. Θα μιλάμε εμείς με τις ομοσπονδίες τους και τότε θα δούμε», απάντησε ο Βαλέρι.

Μια άλλη οδηγία του Βαλέρι, που ακολούθησε των προαναφερόμενων ήταν οι διαιτητές να «φιλτράρουν» τις φάσεις όταν καλούνται σε on field review. Δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συμφωνούν με τους ρέφερι που είναι στο VAR. Ετσι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) διαφώνησε με τον Κουμπαράκη και, σωστά, δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Γεντβάι στο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ατρόμητος-Παναθηναϊκός.

Όπως διαφώνησε και ο Ευαγγέλου (Αθηνών) με τον Ζαμπαλά (Ηπείρου), όταν στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, Ατρόμητος-Παναιτωλικός όταν κλήθηκε να δώσει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ακολούθησε και ο Μόσχου (Λασιθίου), στο ματς της 10ης αγωνιστικής, Παναιτωλικός-Λάρισα 3-0 δεν άκουσε το VAR (Πολυχρόνης) για να αποβάλει παίκτη της ΑΕΛ και ο Λανουά τον δικαίωσε κόντρα στην άποψη των περισσότερων διαιτητών ότι έπρεπε να βγει κόκκινη κάρτα!

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, δεν λείπουν και οι υπερβολικές καθυστερήσεις. Πέντε λεπτά χρειάστηκαν ο VAR Τσακαλίδης και ο AVAR Ματσούκας (Εύβοιας) για να μετρήσουν το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ από τον Οζντόεφ που σκόραρε στο 16’ και ολοκλήρωσαν τον έλεγχο στο 21’ του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Υπάρχουν και χειρότερα. Αναφερόμαστε στις μη παρεμβάσεις του VAR για εξόφθαλμες παραβάσεις. Μεγάλα λάθη έχουν κάνει και οι ξένοι διαιτητές. Όπως ο Γερμανός Περλ Γκούντερ που δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Καμπελά του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και υπέρ του Γερεμέγεφ του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Αρη, παραβάσεις που δεν είδαν οι διαιτητές Αϊτεκίν και Τσβάιερ, αντίστοιχα. Όμως, από τότε προέκυψαν κι άλλες… αρρυθμίες του VAR πάλι σε ματς με Γερμανούς διαιτητές, εννοείται και με Ελληνες.

Για να… επιστρέψουμε στα δικά μας. Ο Βαλέρι είχε την έμπνευση να δημιουργήσει πίνακα ειδικών του VAR. Όμως, οι περισσότεροι διαιτητές δεν δέχθηκαν να τον στελεχώσουν, προτιμώντας να εναλλάσσονται στο χορτάρι και στο έλεγχο των φάσεων. Υποχρεωτικά, μπήκαν οι Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Πουλικίδης (Δράμας) που δεν περνάνε τα αγωνιστικά τεστ, με τον Ιταλό να μην είναι ικανοποιημένος από τις επιδόσεις τους.