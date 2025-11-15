sports betsson
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Ιστορίες με επίκεντρο το προβληματικό VAR της ελληνικής διαιτησίας
Ιστορίες με επίκεντρο το προβληματικό VAR της ελληνικής διαιτησίας

Ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι παραδέχθηκε ότι οι Έλληνες ρέφερι υπολείπονται σε σχέση με όσα απαιτεί η UEFA, ενώ περιμένει οι συμβουλές του να αλλάξουν την κατάσταση

«Πιστεύω σε εσάς, μπορείτε να ανεβάσετε την απόδοσή σας. Την προηγούμενη σεζόν ήσασταν καλύτεροι, άρα είναι στο χέρι σας να βελτιωθείτε», ήταν τα λόγια του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ και υπεύθυνου του VAR Πάολο Βαλέρι, στο σεμινάριο της ΚΕΔ που έγινε πριν από έναν μήνα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, στα μαθήματα που έκανε, ο Ιταλός είχε καταδείξει ότι το VAR στη Super League είναι προβληματικό, καθώς ενώπιον όλων των διαιτητών παραδέχθηκε: «Η UEFA «θέλει» μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε».

Η λειτουργία του VAR, στα ματς της Super League, αποδεικνύεται προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΚΕΔ θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο όχι μόνο σε σχέση με πέρσι αλλά τους απασχολεί περισσότερο και από την απόδοση των διαιτητών που σφυρίζουν αγώνες της Stoiximan Super League. Θεωρούν χειρότερα τα πράγματα στο VAR.

Στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης ο Βαλέρι πρόβαλε και φάσεις από τις έξι πρώτες αγωνιστικές και γινόταν ανάλυση τι έπρεπε να γίνει σωστά και τι όχι. Ασχολήθηκε και με παιχνίδια του Κουμπαράκη (Κυκλάδων) και από το παιχνίδι Κηφισιά-ΑΕΚ. Ηταν διαδραστικό σεμινάριο καθώς ζητούσε και τις γνώμες των διαιτητών και των βοηθών.

Οι τέσσερις συμβουλές που έδωσε ο Βαλέρι είναι οι εξής: 1) Μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξέταση των φάσεων, 2) Σωστή εφαρμογή των κανονισμών, 3) Να τσεκάρουν τις φάσεις από όλες τις κάμερες, 4) Ταχύτερη εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ και ταχύτερη εξέταση των φάσεων.

Σε άλλο σεμινάριο, με θέμα το VAR, ο Κουμπαράκης έβγαλε στη σέντρα και ξένους διαιτητές του VAR. «Υπήρχαν περιπτώσεις που μιλούσαμε σε ξένους διαιτητές αλλά δεν ακούνε», φέρεται να είπε. «Να μιλάτε και αν δεν ακούν είναι δικό τους θέμα. Θα μιλάμε εμείς με τις ομοσπονδίες τους και τότε θα δούμε», απάντησε ο Βαλέρι.

Μια άλλη οδηγία του Βαλέρι, που ακολούθησε των προαναφερόμενων ήταν οι διαιτητές να «φιλτράρουν» τις φάσεις όταν καλούνται σε on field review. Δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συμφωνούν με τους ρέφερι που είναι στο VAR. Ετσι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) διαφώνησε με τον Κουμπαράκη και, σωστά, δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Γεντβάι στο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ατρόμητος-Παναθηναϊκός.

Όπως διαφώνησε και ο Ευαγγέλου (Αθηνών) με τον Ζαμπαλά (Ηπείρου), όταν στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, Ατρόμητος-Παναιτωλικός όταν κλήθηκε να δώσει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ακολούθησε και ο Μόσχου (Λασιθίου), στο ματς της 10ης αγωνιστικής, Παναιτωλικός-Λάρισα 3-0 δεν άκουσε το VAR (Πολυχρόνης) για να αποβάλει παίκτη της ΑΕΛ και ο Λανουά τον δικαίωσε κόντρα στην άποψη των περισσότερων διαιτητών ότι έπρεπε να βγει κόκκινη κάρτα!

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, δεν λείπουν και οι υπερβολικές καθυστερήσεις. Πέντε λεπτά χρειάστηκαν ο VAR Τσακαλίδης και ο AVAR Ματσούκας (Εύβοιας) για να μετρήσουν το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ από τον Οζντόεφ που σκόραρε στο 16’ και ολοκλήρωσαν τον έλεγχο στο 21’ του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Υπάρχουν και χειρότερα. Αναφερόμαστε στις μη παρεμβάσεις του VAR για εξόφθαλμες παραβάσεις. Μεγάλα λάθη έχουν κάνει και οι ξένοι διαιτητές. Όπως ο Γερμανός Περλ Γκούντερ που δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Καμπελά του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και υπέρ του Γερεμέγεφ του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Αρη, παραβάσεις που δεν είδαν οι διαιτητές Αϊτεκίν και Τσβάιερ, αντίστοιχα. Όμως, από τότε προέκυψαν κι άλλες… αρρυθμίες του VAR πάλι σε ματς με Γερμανούς διαιτητές, εννοείται και με Ελληνες.

Για να… επιστρέψουμε στα δικά μας. Ο Βαλέρι είχε την έμπνευση να δημιουργήσει πίνακα ειδικών του VAR. Όμως, οι περισσότεροι διαιτητές δεν δέχθηκαν να τον στελεχώσουν, προτιμώντας να εναλλάσσονται στο χορτάρι και στο έλεγχο των φάσεων. Υποχρεωτικά, μπήκαν οι Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Πουλικίδης (Δράμας) που δεν περνάνε τα αγωνιστικά τεστ, με τον Ιταλό να μην είναι ικανοποιημένος από τις επιδόσεις τους.

googlenews

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα
Από τις IDF 15.11.25

Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα

Το τείχος κατασκευάζεται κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», που ορίστηκε από τον ΟΗΕ μετά την κατάπαυση πυρός. Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι παραβιάζει την κυριαρχία του.

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς
Σε κάθε τομέα 15.11.25

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης θα ανανεωθούν η ηγεσία τους και οι «εκπροσώπων του κράτους» στα διοικητικά συμβούλια.

Σύνταξη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
