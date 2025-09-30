sports betsson
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Η εξάρτηση των διαιτητών από το VAR δείχνει το χαμηλό επίπεδο
On Field 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:28

Η εξάρτηση των διαιτητών από το VAR δείχνει το χαμηλό επίπεδο

Όταν το VAR χρησιμοποιείται για εξόφθαλμες παραβάσεις, τότε φαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος

Ρεπορτάζ Βάιος Μπαλάφας
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Ο γιαλός δεν είναι στραβός, παρά στραβά αρμενίζει η ελληνική διαιτησία. Όταν απαιτείται χρήση VAR για εξόφθαλμες παραβάσεις τότε φαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος. Το VAR είναι για να βοηθά τους διαιτητές και όχι οι ρέφερι να καταντούν «κομπάρσοι» του VAR, αυτό λέγεται και ξεπεσμός.

Πρόκειται για πρόβλημα που έχει εντοπίσει ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Η εξάρτηση των διαιτητών από το VAR δείχνει και το χαμηλό επίπεδο της διαιτησίας.

Δεν αρκεί να πάμε μακριά. Αρκούν κάποια παραδείγματα από την  τελευταία αγωνιστική (5η) της Stoiximan Super League. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2 από το VAR επιβεβαιώθηκε ένα μεγάλο λάθος του βοηθού διεθνή Κολλιάκου (Αθηνών), καθώς ο Μανθάτης του Λεβαδειακού ήταν ένα σώμα εκτεθειμένος, όμως ο Κολλιάκος δεν υπέδειξε το οφσάιντ και αν ο Τσικίνιο δεν σκόραρε θα είχε αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι το VAR είχε βλάβη. Στο ματς Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2 ο διεθνής διαιτητής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έπρεπε να κληθεί στο VAR (Ζαμπαλάς) για να καταλογίσει πέναλτι, ενώ η μπάλα βρήκε στο αφύσικα απλωμένο χέρι του Τσέριν. Στο παιχνίδι ΟΦΗ-Κηφισιά 1-3, ο διεθνής Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Παντελίδη της Κηφισιάς για τάκλιν στον Σαλδίδο. Τελικά, ο Σιδηρόπουλος τον κάλεσε στο VAR, και ο ρέφερι άλλαξε την κάρτα σε κίτρινη, καθώς το μαρκάρισμα ήταν χαμηλά στο πόδι. Στον αγώνα Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ 3-3 ο υποψήφιος για διεθνής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) χρειάστηκε VAR (Παπαπέτρου) για να δώσει πέναλτι υπέρ των φιλοξενουμένων σε παράβαση που έγινε μπροστά του (ο Φερνάντεθ έβαλε το χέρι στο πρόσωπο του Τσάλοφ και τον γκρέμισε).

Όλες αυτές οι περιπτώσεις, σύμφωνα με ειδικούς της διαιτησίας, θα έπρεπε να είχαν δοθεί χωρίς την παρέμβαση της τεχνολογίας. Το VAR θα έπρεπε, απλά, να τις επιβεβαίωνε. Δεν είναι δυνατόν παραβάσεις που βλέπουν οι φίλαθλοι από την κερκίδα ή από την τηλεόραση, χωρίς να χρειάζονται ριπλέι, οι διαιτητές να τις καταλογίζουν μετά από παρέμβαση του VAR.

Ο φόβος του λάθους είναι μεγαλύτερος όταν σφυρίζουν τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Εκεί τα αφήνουν όλα στο VAR. Φταίει και ο Λανουά που δεν τους τιμωρεί, επειδή δεν είναι τιμωρία το να μένουν κάποιοι (όχι όλοι) εκτός για μια ή δυο αγωνιστικές και μετά να παίρνουν σερί ορισμούς.

Headlines:
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media
On Field 28.09.25

Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά από την Μπρέντφορντ, προκάλεσε την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 30.09.25

Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σεισμική δραστηριότητα 30.09.25

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

