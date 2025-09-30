Η εξάρτηση των διαιτητών από το VAR δείχνει το χαμηλό επίπεδο

Ο γιαλός δεν είναι στραβός, παρά στραβά αρμενίζει η ελληνική διαιτησία. Όταν απαιτείται χρήση VAR για εξόφθαλμες παραβάσεις τότε φαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος. Το VAR είναι για να βοηθά τους διαιτητές και όχι οι ρέφερι να καταντούν «κομπάρσοι» του VAR, αυτό λέγεται και ξεπεσμός.

Πρόκειται για πρόβλημα που έχει εντοπίσει ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Η εξάρτηση των διαιτητών από το VAR δείχνει και το χαμηλό επίπεδο της διαιτησίας.

Δεν αρκεί να πάμε μακριά. Αρκούν κάποια παραδείγματα από την τελευταία αγωνιστική (5η) της Stoiximan Super League. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2 από το VAR επιβεβαιώθηκε ένα μεγάλο λάθος του βοηθού διεθνή Κολλιάκου (Αθηνών), καθώς ο Μανθάτης του Λεβαδειακού ήταν ένα σώμα εκτεθειμένος, όμως ο Κολλιάκος δεν υπέδειξε το οφσάιντ και αν ο Τσικίνιο δεν σκόραρε θα είχε αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι το VAR είχε βλάβη. Στο ματς Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2 ο διεθνής διαιτητής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έπρεπε να κληθεί στο VAR (Ζαμπαλάς) για να καταλογίσει πέναλτι, ενώ η μπάλα βρήκε στο αφύσικα απλωμένο χέρι του Τσέριν. Στο παιχνίδι ΟΦΗ-Κηφισιά 1-3, ο διεθνής Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Παντελίδη της Κηφισιάς για τάκλιν στον Σαλδίδο. Τελικά, ο Σιδηρόπουλος τον κάλεσε στο VAR, και ο ρέφερι άλλαξε την κάρτα σε κίτρινη, καθώς το μαρκάρισμα ήταν χαμηλά στο πόδι. Στον αγώνα Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ 3-3 ο υποψήφιος για διεθνής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) χρειάστηκε VAR (Παπαπέτρου) για να δώσει πέναλτι υπέρ των φιλοξενουμένων σε παράβαση που έγινε μπροστά του (ο Φερνάντεθ έβαλε το χέρι στο πρόσωπο του Τσάλοφ και τον γκρέμισε).

Όλες αυτές οι περιπτώσεις, σύμφωνα με ειδικούς της διαιτησίας, θα έπρεπε να είχαν δοθεί χωρίς την παρέμβαση της τεχνολογίας. Το VAR θα έπρεπε, απλά, να τις επιβεβαίωνε. Δεν είναι δυνατόν παραβάσεις που βλέπουν οι φίλαθλοι από την κερκίδα ή από την τηλεόραση, χωρίς να χρειάζονται ριπλέι, οι διαιτητές να τις καταλογίζουν μετά από παρέμβαση του VAR.

Ο φόβος του λάθους είναι μεγαλύτερος όταν σφυρίζουν τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Εκεί τα αφήνουν όλα στο VAR. Φταίει και ο Λανουά που δεν τους τιμωρεί, επειδή δεν είναι τιμωρία το να μένουν κάποιοι (όχι όλοι) εκτός για μια ή δυο αγωνιστικές και μετά να παίρνουν σερί ορισμούς.