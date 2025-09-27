Ισοφάρισε ξανά ο Λεβαδειακός (2-2, vids) – Έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» καθώς το VAR δεν μπορούσε να τσεκάρει την φάση για οφσάιντ
Ο Γκούμας έκανε το 2-2 για τους Βοιωτούς στο 79'
Ο Λεβαδειακός κατάφερε να ισοφαρίσει για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, με τον Κωνσταντίνο Γκούμα να κάνει το 2-2 στο 79′.
Ο άσος των φιλοξενούμενων έπιασε γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη και οι Βοιωτοί ισοφάρισαν για δεύτερη φορά τους πειραιώτες.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως μετά το γκολ, υπήρξε διακοπή του αγώνα για δεκαπέντε λεπτά, καθώς υπήρχε πρόβλημα με το VAR στο τσεκάρισμα της φάσης.
Υπήρχε πρόβλημα με την εικόνα και δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί αν υπήρχε οφσάιντ στην φάση του γκολ, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να εκφράζουν στον διαιτητή, Κατσικογιάννη, τις έντονες διαμαρτυρίες τους.
Οι ιθύνοντες των πρωταθλητών διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή της αναμέτρησης, για οφσάιντ του Μανθάτη, αλλά τελικά το γκολ μέτρησε.
Δείτε το 2-2:
Κι εδώ το 2-1
Το 1-1
Και το 1-0
