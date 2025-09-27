Μεγάλη ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» με Ποντένσε (vid)
Ο Πορτογάλος μέσος έκανε ωραίο σουτ στο 55’, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι των φιλοξενούμενων
Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο ματς με τον Λεβαδειακό, και μετά το δοκάρι είχε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει απέναντι στους Βοιωτούς.
Ο Πορτογάλος άσος έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ στο 55’, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.
Δείτε την ωραία ενέργεια του Ποντένσε:
