Μεγάλη ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» με Ποντένσε (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο ματς με τον Λεβαδειακό, και μετά το δοκάρι είχε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει απέναντι στους Βοιωτούς.

Ο Πορτογάλος άσος έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ στο 55’, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.

Δείτε την ωραία ενέργεια του Ποντένσε: