Νέο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό (2-1) – Βρήκε δίχτυα και ο Τσικίνιο (vids)
Ο Ολυμπιακός πήρε ξανά «κεφάλι» στο σκορ, με τον Τσικίνιο να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της ομάδας του λιμανιού
Ο Ολυμπιακός «απάντησε» άμεσα στο γκολ της ισοφάρισης του Λεβαδειακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εκ νέου προβάδισμα στο σκορ (2-1), στο εξηκοστό λεπτό της αναμέτρησης.
Σκόρερ για τους πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ο Τσικίνιο, μετά από σουτ του Μουζακίτη που «τράνταξε« το οριζόντιο δοκάρι, με τον Πορτογάλο να κάνει με κοντινή κεφαλιά το 2-1.
Δείτε το 2-1:
Το 1-1
Και το 1-0
