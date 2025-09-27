Νέο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό (2-1) – Βρήκε δίχτυα και ο Τσικίνιο (vids)

Ο Ολυμπιακός «απάντησε» άμεσα στο γκολ της ισοφάρισης του Λεβαδειακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εκ νέου προβάδισμα στο σκορ (2-1), στο εξηκοστό λεπτό της αναμέτρησης.

Σκόρερ για τους πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ο Τσικίνιο, μετά από σουτ του Μουζακίτη που «τράνταξε« το οριζόντιο δοκάρι, με τον Πορτογάλο να κάνει με κοντινή κεφαλιά το 2-1.

Δείτε το 2-1:

Το 1-1

Και το 1-0