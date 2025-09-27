Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός, με κεφαλιά – «οβίδα» του Ρέτσου (1-0, vid)
Ο διεθνής στόπερ των «ερυθρόλευκων» έκανε το 1-0 για τους πρωταθλητές κόντρα στον Λεβαδειακό
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να είναι ο σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στο 43’.
Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε την καλή εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και έπιασε δυνατή κεφαλιά, νικώντας στον αέρα τους αμυντικούς του Λεβαδειακού.
Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι κι ένα συνεχεία «έσκασε» καθαρά μέσα από την γραμμή, με τον βοηθό να δείχνει σωστά σέντρα, για το 1-0 της ομάδας του Πειραιά.
Δείτε το γκολ του Ρέτσου:
