Μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού – Ανακοινώθηκε 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη

«Πλημμύρισε» από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού το γήπεδο Καραϊσκάκη καθώς είναι γεμάτο και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να πετύχει αυτά τα ρεκόρ καθώς ανακοινώθηκε sold out για 14ο συνεχόμενο ματς στο Καραϊσκάκη.

Πλέον δεν είναι είδηση το γεμάτο Καραϊσκάκη ούτε ότι εξαντλούνται όλα τα εισιτήρια, ανεξάρτητα από τον αγώνα. Είναι απόδειξη αγάπης. Ο κόσμος ήταν, είναι και θα είναι κοντά στον Ολυμπιακό τόσο στα παιχνίδια της Ελλάδας όσο και στην Ευρώπη.

Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, όπου επίσης υπήρξε sold out, έτσι και σε αυτό της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Λεβαδειακό, ο κόσμος βρέθηκε στο πλευρό του Ολυμπιακού. Οι φίλαθλοι εκδήλωσαν τη στήριξή τους και την αγάπη τους για την ομάδα.

Σε κάθε ευκαιρία οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Λόγω και της ώρας, ο αγώνας είναι νωρίς (18:00), στο Καραϊσκάκη πήγαν πολλές οικογένειες, ενώ πολλά ήταν τα αιτήματα για φανέλες παικτών από παιδιά που κρατούσαν πλακάτ στο μπροστινό μέρος των κερκίδων, κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι φίλαθλοι ζήτησαν και αυτόγραφα από τον Μεντιλίμπαρ, την ώρα που ο Βάσκος βγήκε για την καθιερωμένη βόλτα πριν από το ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει πάντα ότι είναι ξεχωριστός. Παράλληλα, οι φίλαθλοι δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα, με συνθήματα και με τραγούδια. Μια μεγάλη «ερυθρόλευκη» γιορτή.