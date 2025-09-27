Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00), για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αλλάζει όλη την 11άδα, σε σχέση με το πρόσφατο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Βάσκος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Στρεφέτσα στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί, που ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα γεμάτο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς οι φίλοι των Πειραιωτών έχουν… εξαφανίσει τα «μαγικά χαρτάκια», δείχνοντας για μια ακόμα φορά έμπρακτα την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Ροντινέι, Μάνσα, Πνευμονίδης, Καμπελά, Γιαζιτζί και Ταρέμι.

Η 11άδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα, Κωστή, Λάγιους, Παλάσιος, Οζμπολντ.

Η σχετική ανάρτηση: