Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο (1-2), επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το πρωτάθλημα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα υποδεχθούν στις 18:00 τον Λεβαδειακό, στην πρώτη αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Την Τετάρτη (1/10, 22:00) ακολουθεί για τους Πειραιώτες ο σπουδαίος αγώνας με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι Βοιωτοί πάνε στο Φάληρο με την ψυχολογία, μετά το «διπλό» επί της ΑΕΛ (1-2) και το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος.

Στις 20:30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», θέλοντας να διευρύνουν το σερί που τρέχουν (4Χ4) από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το Μανόλο Χιμένεθ. Τα «λιοντάρια» από την άλλη δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει ψυχολογικά και βαθμολογικά.