Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:34

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο (1-2), επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το πρωτάθλημα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα υποδεχθούν στις 18:00 τον Λεβαδειακό, στην πρώτη αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Την Τετάρτη (1/10, 22:00) ακολουθεί για τους Πειραιώτες ο σπουδαίος αγώνας με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι Βοιωτοί πάνε στο Φάληρο με την ψυχολογία, μετά το «διπλό» επί της ΑΕΛ (1-2) και το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος.

Στις 20:30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», θέλοντας να διευρύνουν το σερί που τρέχουν (4Χ4) από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το Μανόλο Χιμένεθ. Τα «λιοντάρια» από την άλλη δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει ψυχολογικά και βαθμολογικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 5η αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 

18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)
20:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 

17:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ (Cosmote Sport 1)
19:00 Παγκρήτιο, ΟΦΗ – Κηφισιά (Cosmote Sport 2)
20:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)
21:00 Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

Δείτε συνολικά το σημερινό (27/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σε όλα τα αθλήματα:

07:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

08:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίθαν Κουίν – ΧόλγκερΡούνεΤόκιοτένις

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Ζίζου Μπεργκς Τόκιο τένις

12:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

14:00 Novasports Extra 3 Ryder Cup γκολφ

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Παναργειακός Super League 2

14:00 ΕΡΤ2 Οδυσσέας Γλυφάδας – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο

14:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ

14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Λεβάντε La Liga

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αρτούρ Καζό – Γιακούµπ Μενσίκ Πεκίνο τένις

16:00 ΕΡΤ2 Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ Handball Premier

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κρεμονέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Μπρέντα Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Supercopa

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τρεντίνο – Μπρέσια Lega Basket Supercoppa

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ

19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ Premier League

19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Αλαβές La Liga

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μάδεργουελ – Αμπερντίν Scottish Premiership

20:00 ΕΡΤ2 Super Cup Προμηθέας Ολυμπιακός Τελικός μπάσκετ

20:30 Novasports Prime Άρης – Πανσερραϊκός Super League

21:00 Novasports 2HD Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φατέχ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Φορτούνα Ντίσελντορφ

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Supercoppa

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπιλμπάο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Supercopa Endesa

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Αθλητική Ροή
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
