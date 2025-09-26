Η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Λεβαδειακού: «Μέσα» Ζέλσον και Ροντινέι (pic)

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο πρωτάθλημα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Λεβαδειακό, το Σάββατο (27/9, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά την τελευταία προπόνηση της ομάδας, γνωστή έγινε η αποστολή των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με την ομάδα της Βοιωτίας. Όπως αναμενόταν, οι Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς ξεπέρασαν πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν και τίθενται κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα.

Από εκεί και πέρα ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Μπρούνο και τον Σιπιόνι, ενώ στα πιτς παραμένει και ο Γιάρεμτσουκ αφού δεν είναι ακόμη έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

