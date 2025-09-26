Η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Λεβαδειακού: «Μέσα» Ζέλσον και Ροντινέι (pic)
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό, με τους Ροντινέι και Ζέλσον να επιστρέφουν.
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο πρωτάθλημα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Λεβαδειακό, το Σάββατο (27/9, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά την τελευταία προπόνηση της ομάδας, γνωστή έγινε η αποστολή των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με την ομάδα της Βοιωτίας. Όπως αναμενόταν, οι Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς ξεπέρασαν πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν και τίθενται κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα.
Από εκεί και πέρα ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Μπρούνο και τον Σιπιόνι, ενώ στα πιτς παραμένει και ο Γιάρεμτσουκ αφού δεν είναι ακόμη έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.
Η ανάρτηση των «ερυθρόλευκων»:
#OLYLEV: The Squad 📋 pic.twitter.com/ap3U28f2gx
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 26, 2025
- Κέρδισε… διπλά η Παολίνι: Μίλησε κινέζικα μετά τη νίκη της στο Πεκίνο και το κοινό τη λάτρεψε (vid)
- Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»
- Από τον Αντέ Μενσά στον Ντιλικίνα: Οι 8 Γάλλοι στην ιστορία του Ολυμπιακού
- Αποκάλυψη για τον Μούρινεν: «Προτιμά το… στυλ του Παναθηναϊκού»
- Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός
- Η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Λεβαδειακού: «Μέσα» Ζέλσον και Ροντινέι (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις