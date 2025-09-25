Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το απόγευμα του Σαββάτου (27/9, 18.00) τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Super League και ο κόσμος των νταμπλούχων Ελλάδας αναμένεται να γεμίσει και πάλι το Καραϊσκάκη

Και αυτή η αναμέτρηση οδεύει ολοταχώς για sold out, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια, με τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του.

Λίγα εισιτήρια ακόμη διαθέσιμα

Αξίζει να τονιστεί πως η προπώληση των εισιτηρίων πάει καλύτερα από ότι στο ματς με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό και αν επιβεβαιωθεί το sold out θα είναι το 14ο συνεχόμενο, με τον κόσμο να είναι αρωγός της προσπάθειας του Ολυμπιακού. Σημειώνεται δε πως εχουν απομείνει λιγότερα από 1.500 διαθέσιμα εισιτήρια.

Η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα, υπενθυμίζεται, γίνεται μέσα ΜΟΝΟ μέσω internet, από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.