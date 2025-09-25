Super League: Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, ο Φωτιάς στην «Opap Arena»
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Super League – Ποιοι σφυρίζουν τα ματς του «big-4»
Το πρωί της Πέμπτης (25/9) η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League.
Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Κόλλια, ο Φωτιάς σε αυτό της ΑΕΚ με το Βόλο με βοηθούς τους Μεϊντάνα και Παπαδάκη, ενώ σε αυτό του ΠΑΟΚ ο Τσιμεντερίδης (βοηθοί Καραγκιζόπουλος και Μπαλιάκας).
Τέλος, στην αναμέτρηση Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Τσακαλίδης και βοηθοί του οι Νικολακάκης και Στεφανής.
Αναλυτικά οι ορισμοί για την 5η αγωνιστική της Super League
Σάββατο 27/9
18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Κολλιάκος, Κόλλιας, 4ος Μόσχου, VAR Ζαμπαλάς, Βεργέτης)
20:30 Άρης-Πανσερραϊκός: Ευαγγέελου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Αντωνίου, VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας)
Κυριακή 28/9
17:00 ΑΕΚ-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου)
19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Βαλιώτης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος)
20:30 Αστέρας-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου)
21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Στεφανής, 4ος Κουκουλάς, VAR: Ζαμαλάς, Μυλοπούλου)
Δευτέρα 29/9
18:00 Ατρόμητος-Λάρισα: Ματσούκας (Οικονόμου, Μωυσιάδης, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλοςς)
