Super League: Κόπηκαν στις εξετάσεις για τα ντέρμπι οι Ελληνες διαιτητές

«Με ξένους διαιτητές τα μεγάλα ντέρμπι της Super League, για Ελληνες απαιτούνται 4-5 χρόνια», είχε δηλώσει ο Στεφάν Λανουά πριν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ δικαιώνεται από όσα έγιναν τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ακόμη και να ήθελε να βάλει Ελληνες ρέφερι στα ντέρμπι της Super League, πάλι θα έκανε πίσω, ίσως θα πρέπει να σκεφτεί και την πρόθεσή του να το πράξει στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ώστε κι εκεί να συνεχίσει με ξένους.

Οι Ελληνες διαιτητές της Super League δείχνουν κατώτεροι των περιστάσεων, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τις εμφανίσεις τους, αν προτιμάτε από τα λάθη τους, στις πρώτες αγωνιστικές,. Δεν είναι μόνο ότι ο Λανουά θεωρεί ότι «τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση οι διαιτητές είναι η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία», καθώς υστερούν και σε επίπεδο, με βάση τα λάθη που έχουν γίνει.

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές ο Λανουά, επιβεβαιωμένα, τιμώρησε τους Πολυχρόνη (Πιερίας), Κατσικογιάννη (Ηπείρου) και Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου). Ο Πολυχρόνης τιμωρήθηκε για το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0 και ακολούθησαν οι Κατσικογιάννης, Σιδηρόπουλος, διαιτητής και VAR, στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0.

Όμως, ο Λανουά έχει πολύ δουλειά και για την 3η αγωνιστική της Super League. Ο Αθηναίος Παπαπέτρου (Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1) δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάουλ του Κουτέσα στον Τσάπρα, σφυρίζοντας φάουλ, όμως φάση συνεχίστηκε και η μπάλα κατέληξε γκολ υπέρ του Λεβαδειακού, από τον Οζμπολτ, όταν το ματς ήταν στο 0-0 (54’). Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ο Παπαπέτρου έβγαλε κίτρινη κάρτα στον Κουτέσα της ΑΕΚ. Επίσης, στο ίδιο ματς, θέμα υπάρχει και με το σκριν του Μάνταλου σε παίκτη του Λεβαδειακού κατά την εκτέλεση του φάουλ, άρα τα γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει.

Ο διαιτητής Κατοίκος (Αθηνών), επίσης στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής, Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2 χρειάστηκε VAR (σ.σ. Φωτιάς) για να δώσει πέναλτι του Ποκορνί στον Τζούρισιτς του Παναθηναϊκού. Αν και απείχε λίγα μέτρα από το σημείο που έγινε η παράβαση.

Εντάξει, υπάρχει το VAR, όμως μερικά λάθη δεν δικαιολογούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Παπαπέτρου που δεν άφησε το πλεονέκτημα στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1, με αποτέλεσμα να εκτεθεί.