sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Super League: Κόπηκαν στις εξετάσεις για τα ντέρμπι οι Ελληνες διαιτητές
On Field 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:39

Super League: Κόπηκαν στις εξετάσεις για τα ντέρμπι οι Ελληνες διαιτητές

Για μια ακόμη σεζόν οι ρέφερι της Super League προβληματίζουν με τα λάθη τους και δικαιώνουν τον Λανουά

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Spotlight

«Με ξένους διαιτητές τα μεγάλα ντέρμπι της Super League, για Ελληνες απαιτούνται 4-5 χρόνια», είχε δηλώσει ο Στεφάν Λανουά πριν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ δικαιώνεται από όσα έγιναν τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ακόμη και να ήθελε να βάλει Ελληνες ρέφερι στα ντέρμπι της Super League, πάλι θα έκανε πίσω, ίσως θα πρέπει να σκεφτεί και την πρόθεσή του να το πράξει στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ώστε κι εκεί να συνεχίσει με ξένους.

Οι Ελληνες διαιτητές της Super League δείχνουν κατώτεροι των περιστάσεων, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τις εμφανίσεις τους, αν προτιμάτε από τα λάθη τους, στις πρώτες αγωνιστικές,. Δεν είναι μόνο ότι ο Λανουά  θεωρεί ότι «τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση οι διαιτητές είναι η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία», καθώς υστερούν και σε επίπεδο, με βάση τα λάθη που έχουν γίνει.

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές ο Λανουά, επιβεβαιωμένα, τιμώρησε τους Πολυχρόνη (Πιερίας), Κατσικογιάννη (Ηπείρου) και Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου). Ο Πολυχρόνης τιμωρήθηκε για το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0 και ακολούθησαν οι Κατσικογιάννης, Σιδηρόπουλος, διαιτητής και VAR, στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0.

Όμως, ο Λανουά έχει πολύ δουλειά και για την 3η αγωνιστική της Super League. Ο Αθηναίος Παπαπέτρου (Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1) δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάουλ του Κουτέσα στον Τσάπρα, σφυρίζοντας φάουλ, όμως φάση συνεχίστηκε και η μπάλα κατέληξε γκολ υπέρ του Λεβαδειακού, από τον Οζμπολτ, όταν το ματς ήταν στο 0-0 (54’). Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ο Παπαπέτρου έβγαλε κίτρινη κάρτα στον Κουτέσα της ΑΕΚ. Επίσης, στο ίδιο ματς, θέμα υπάρχει και με το σκριν του Μάνταλου σε παίκτη του Λεβαδειακού κατά την εκτέλεση του φάουλ, άρα τα γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει.

Ο διαιτητής Κατοίκος (Αθηνών), επίσης στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής, Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2 χρειάστηκε VAR (σ.σ. Φωτιάς) για να δώσει πέναλτι του Ποκορνί στον Τζούρισιτς του Παναθηναϊκού. Αν και απείχε λίγα μέτρα από το σημείο που έγινε η παράβαση.

Εντάξει, υπάρχει το VAR, όμως μερικά λάθη δεν δικαιολογούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Παπαπέτρου που δεν άφησε το πλεονέκτημα στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1, με αποτέλεσμα να εκτεθεί.

Headlines:
Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία
On Field 14.09.25

Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί στην Φινλανδία, για να πάρουμε το μετάλλιο. Την (μεγάλη) σημασία της τρίτης θέσης θα την καταλάβουμε… αργότερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιάννης που δεν «μασάει» και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν «μασάει» και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα [video]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα

Συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα θεωρήθηκαν προσβλητικά από ένα χριστιανικό σωματείο, το οποίο μέσω δυο ιερέων του υπέβαλε μήνυση εναντίον του λαοφιλούς καλλιτέχνη

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου – Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων
Αποκάλυψη 15.09.25

Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη ενώ πριν τη σύλληψή της είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνο της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σύνταξη
Τέμπη: Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»
Πρόταση 996 σελίδων 15.09.25

Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση - εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας για την τραγωδια στη Τέμπη και διαβίβασε το φάκελο στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο