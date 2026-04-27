Η διπλωματία του Λανουά με τους διαιτητές του τελικού Κυπέλλου

Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι της Stoiximan Super League, με την ευκαιρία της παρουσίας του Άγγελου Ευαγγέλου (Αθηνών) στον τελικό Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (2-3 στην παράταση, 2-2 κ.α.). Ο Γάλλος απάντησε σε… στιλ άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

«Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την ομοσπονδία, τον πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή που αποφάσισαν να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα και να δώσουν την ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές. Όλοι οι διαιτητές που ενεπλάκησαν στο Κύπελλο τα πήγαν περίφημα», είπε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Λέξη για Super League, κάτι παραπάνω θα ξέρει.

Ο Λανουά προτίμησε την διπλωματία, προφανώς για να μην χαλάσει την βραδιά και για να μην βάλει αυτογκόλ, επειδή κανείς δεν ασχολούνταν με την διαιτησία του τελικού Κυπέλλου. Παραμένει άγνωστο αν θα όριζε Έλληνες διαιτητές στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αν αντίπαλες ήταν δυο από τις ομάδες που διεκδικούν στο πρωτάθλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι σε ματς ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στην Super League πάλι Έλληνες διαιτητές μπήκαν. Το βάρος ενός τελικού Κυπέλλου είναι μεγαλύτερο, όμως το ζητούμενο είναι να μην γίνονται λάθη.

Για να προτιμήσει ο Λανουά την διπλωματία σημαίνει ότι ισχύει η δήλωση που είχε κάνει στις 25 Αυγούστου 2025: «Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε όμως πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια».

Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ξέρουν ότι το κλίμα για τους Έλληνες διαιτητές δεν έχει αλλάξει. Δεν τους θέλουν οι ομάδες! Έτσι είναι «μηδενικού ρίσκου» η πρόβλεψη ότι και του χρόνου θα σφυρίζουν ξένοι ρέφερι στα ντέρμπι της Super League. Στο χέρι των Ελλήνων είναι να αποδείξουν ότι αξίζουν εμπιστοσύνης. Στο Κύπελλο έγινε καλή αρχή, όμως ο δρόμος είναι μακρύς. Δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και αυτό το ξέρει ο Λανουά, θα το μάθει και ο διάδοχός του, αν ο Γάλλος δεν μείνει! Αλλωστε, από ξένους παράγοντες θα στελεχωθεί η επόμενη ΚΕΔ.

Ανεξάρτητα από την τύχη της τωρινής ΚΕΔ, για την οποία επίσης θα αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ όπου μετέχουν εκπρόσωποι των ΠΑΕ που διεκδικούν τίτλο, δεν αναμένεται να συζητηθεί θέμα επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Δεν αναμένεται να το θέσει ευθέως ο Λανουά, αν μείνει, ή ο διαδοχός του! Με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει καν σαν σκέψη.