Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός

Από τον ιστότοπο Refereeing World διέρρευσαν τα ονόματα των διαιτητών, των βοηθών και των VAR που επιλέχθηκαν για την τελική φάση του μουντιάλ 2026 που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό. Από ελληνικής πλευράς ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Η επιτροπή διαιτησίας της FIFA υπό τον Κολίνα πήρε τις τελικές αποφάσεις. Ο Ευαγγέλου έφτασε μέχρι το τελευταίο σεμινάριο VAR της FIFA.

Στο μουντιάλ 2026 θα σφυρίξουν 15 Ευρωπαίοι διαιτητές. Επιλέχθηκαν ρέφερι από τη Σουηδία, την Νορβηγία και από την Ελβετία, όμως από την αρχή δεν υπήρχε Έλληνας υποψήφιος! Σα να μην έφτανε αυτό, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) υποβιβάστηκε από την ελίτ κατηγορία και δεν αντικαταστάθηκε. Άρα, που είναι η πρόοδος με τον Λανουά;

Για το μουντιάλ 2026 επιλέχθηκαν και δυο γυναίκες ρέφερι. Η μια είναι η Κάτια Γκαρσία από το Μεξικό και είναι η πρώτη γυναίκα που σφύριξε ματς της εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ, ενώ η Τόρι Πένσο από τις ΗΠΑ έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής πλήρους απασχόλησης στο MLS και διηύθυνε τον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών 2023.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι VAR που επιλέχθηκαν για το μουντιάλ 2026 (ο Πολωνός Μαρτσίνιακ (στη φωτογραφία) είναι μέσα καθώς έδωσε μάχη για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και τα κατάφερε.

Οι 15 Ευρωπαίοι διαιτητές που θα σφυρίξουν:

Εσπέν Εσκάς (Νορβηγία)

Αλεχάνδρο Χερνάντες (Ισπανία)

Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία)

Φρανσουά Λετεξιέ (Γαλλία)

Ντανι Μακέλι (Ολλανδία)

Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Γκλεν Νάιμπεργκ (Σουηδία)

Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Σάντρο Σάρερ (Ελβετία)

Αντονι Τέιλορ (Αγγλος)

Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία)

Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Οι 11 Ευρωπαίοι VAR:

Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

Μπαστιάν Ντάνκερτ (Γερμανία)

Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία)

Ρομπ Ντιπέρνικ (Ολλανδία)

Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλός που είναι στην Premier League)

Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία)

Τόμαζ Κβιατκόβσκι (Πολωνία)

Φενταγί Σαν (Ελβετία)

Μπραμ Βαν Ντρισέ (Βέλγιο)