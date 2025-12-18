Ο Ευαγγέλου υποψήφιος για VAR στο Μουντιάλ 2026!

Είναι πολλές οι πιθανότητες, μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί με διαιτητή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Αυτός θα είναι ο 42χρονος ρέφερι Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών), ο οποίος έχει προεπιλεγεί από τη FIFA ως υποψήφιος για VAR στο Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με λίστα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Law 5 – The Ref , η FIFA έχει προεπιλέξει μια λίστα με VAR για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και οι διαιτητές θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τα σεμινάρια αυτά θα τα διοργανώσουν οι συνομοσπονδίες, στην προκειμένη περίπτωση η UEFA.

Η λίστα της UEFA περιλαμβάνει 20 διαιτητές:

Μάνουελ Σούτενγκρούμπερ — Αυστρία

Μπραμ φαν Ντρίσε — Βέλγιο

Ιβάν Μπέμπεκ — Κροατία

Τζάροντ Γκίλετ — Αγγλία

Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε — Ισπανία

Αλεχάντρο Ερνάντεθ — Ισπανία

Ζερόμ Μπρισάρ — Γαλλία

Βιλί Ντελαζό — Γαλλία

Μπάστιαν Ντάνκερτ — Γερμανία

Άγγελος Ευαγγέλου — Ελλάδα

Μάρκο ντι Μπέλο — Ιταλία

Μάρκο Γκουίντα — Ιταλία

Ρομπ Ντίπερινκ — Ολλανδία

Ντένις Χίγκλερ — Ολλανδία

Τόμας Κβιατκόφσκι — Πολωνία

Πιότρ Λάσικ — Πολωνία

Αντρέ Ναρσίσο — Πορτογαλία

Οβίντιου Χατεγκάν — Ρουμανία

Μόμτσιλο Μάρκοβιτς — Σερβία

Φενταγί Σαν — Ελβετία