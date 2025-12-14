Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο Χενκ τεν Κάτε, γνωστός στο ελληνικό κοινό και από τη θητεία του ως προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας του Σουρινάμ, σε μια κίνηση με ξεκάθαρο στόχο τη συμμετοχή της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα 71 του χρόνια, ο έμπειρος Ολλανδός τεχνικός καλείται να αξιοποιήσει την πολυετή εμπειρία του σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να οδηγήσει τη μικρή ποδοσφαιρικά χώρα της Νότιας Αμερικής στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του τεν Κάτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με υψηλό επίπεδο. Υπήρξε βασικό μέλος του τεχνικού επιτελείου του Φρανκ Ράικαρντ στη Μπαρτσελόνα από το 2003 έως το 2006, μια περίοδο κατά την οποία οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και το Champions League του 2006 στο Παρίσι απέναντι στην Άρσεναλ. Παράλληλα, εργάστηκε ως πρώτος προπονητής σε σημαντικούς συλλόγους όπως ο Άγιαξ και ο Παναθηναϊκός, αφήνοντας το στίγμα του με έμφαση στην τακτική πειθαρχία και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η ομοσπονδία του Σουρινάμ αποφάσισε να του εμπιστευθεί την εθνική ομάδα μετά την αποχώρηση του Στάνλεϊ Μένζο, η οποία ήρθε ως συνέπεια της αποτυχίας για απευθείας πρόκριση. Η ήττα με 3-1 από τη Γουατεμάλα στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου της ζώνης Concacaf στέρησε από το Σουρινάμ την αυτόματη πρόκριση, επιτρέποντας στον Παναμά να την προσπεράσει στη βαθμολογία και να την οδηγήσει στη δύσκολη διαδικασία των μπαράζ.

Το έργο του τεν Κάτε μόνο εύκολο δεν είναι. Το Σουρινάμ θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βολιβία στις 26 Μαρτίου στο Μοντερέι του Μεξικού, σε έναν αγώνα δίχως περιθώρια λάθους. Σε περίπτωση νίκης, θα ακολουθήσει δεύτερος καθοριστικός αγώνας απέναντι στο Ιράκ, με έπαθλο μία θέση στο τελικό στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής αυτής της τριπλής διαδικασίας θα εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο του Ομίλου Ι, όπου ήδη βρίσκονται ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Σενεγάλη και η Νορβηγία.

Για το Σουρινάμ, η προοπτική πρόκρισης σε Μουντιάλ συνιστά ιστορικό ορόσημο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και κοινωνικά. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από έναν προπονητή με το κύρος και την εμπειρία του Χενκ τεν Κάτε ενισχύει την αισιοδοξία ότι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Για τον ίδιο, πρόκειται για μια τελευταία μεγάλη πρόκληση σε μια πλούσια καριέρα, με την ευκαιρία να γράψει ιστορία σε εθνικό επίπεδο και να οδηγήσει το Σουρινάμ εκεί όπου δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά.

Ο Τεν Κάτε, από τις 13 Ιουνίου 2008 ήταν ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκου ενώ στις 8 Δεκεμβρίου 2009 η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της μαζί του.