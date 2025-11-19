sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!
Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!

Χώρες που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη και που είναι αρκετές φορές μικρότερες και από την... Κρήτη, ετοιμάζονται να βρεθούν στα τελικά ενός Μουντιάλ που δεν θα θυμίζει κανένα από τα προηγούμενα!

Σύνταξη
Από την 14η Μαρτίου 2023 όταν ανακοινώθηκε από τη FIFA ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα επεκταθεί από τις 32 στις 48 ομάδες, αυτόματα πολλές χώρες άρχισαν να ελπίζουν. Κράτη, τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν είχαν καμία προσδοκία συμμετοχής σε Μουντιάλ, άρχισαν να ονειρεύονται. Και μερικά απ’ αυτά τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα.

Μερικά μυθικά κρατίδια, νησιά έξι φορές μικρότερα από την… Κρήτη (!), σταχτοπούτες που ήρθαν από το… πουθενά, κατάφεραν το ακατόρθωτο! Μέχρι πρόσφατα αγνοούσαμε την ύπαρξή τους. Το ερχόμενο καλοκαίρι θα τις δούμε από την τηλεόραση στα γήπεδα της Αμερικής (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς).

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε τις 42 από τις 48 χώρες οι οποίες θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, που θα εκκινήσει στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου του 2026. Από τις 42 οι πέντε πάνε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Από την Ασία οι πρωτοεμφανιζόμενες είναι το Ουζμπεκιστάν και η Ιορδανία. Από την Αφρική είναι το Πράσινο Ακρωτήρι. Και από τη Βόρεια-Κεντρική Αμερική είναι το Κουρασάο ήδη στη διοργάνωση, όπως και η Αϊτή του Πιερό.

Το πανέμορφο νησί των 155.000 κατοίκων που είναι έξι φορές μικρότερο από την Κρήτη

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ. Το Κουρασάο είναι ένα νησί 155.000 κατοίκων το οποίο βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής Θάλασσας. Αποτελείται από το ομώνυμο νησί Κουρασάο και την ακατοίκητη νησίδα Κλάιν Κουρασάο. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 άνηκε στις Ολλανδικές Αντίλλες.

Ένα αδιανόητο ποδοσφαιρικό παραμύθι ενός νησιού που ζει το όνειρό του. Ενός πανέμορφου νησιού που προφανώς δεν είναι απλά πολύ μικρότερο της Ελλάδας. Για την ακρίβεια, είναι έξι φορές μικρότερο από την… Κρήτη των 623.000 κατοίκων! Έπος ανεπανάληπτο! Έπος μοναδικό! Που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Top 15: Things to Do in Curaçao (+ Travel Tips) | Civitatis

Αυτή η απίστευτη πρόκριση είναι ένα γεγονός το οποίο θα συζητιέται για πολύ καιρό, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη του τουρνουά και κατά τη διάρκειά του βέβαια.

YouTube thumbnail

Και οι «σταχτοπούτες» που… έρχονται

Βέβαια, εκτός από τις απίθανες χώρες που έχουν περάσει ήδη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υπάρχουν και μερικές άλλες που βρίσκονται πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκριση! Στα διηπειρωτικά play offs πρόκειται να συμμετάσχουν οι εξής έξι χώρες για δύο εισιτήρια: Το Ιράκ από την Ασία, η Βολιβία από τη Νότια Αμερική, το Σουρινάμ και η Τζαμάικα από τη Βόρεια/Κεντρική Αμερική, η… Νέα Καληδονία από την Ωκεανία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την Αφρική.

Το Σουρινάμ, νο.126 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, βρίσκεται πολύ κοντά στην ενδοξότερη στιγμή της ιστορίας του, καθώς προκρίθηκε στα διηπειρωτικά play offs και θα παλέψει μέχρι τέλους για μία ιστορική πρόκριση! Πρόκειται για μία πρώην ολλανδική αποικία η οποία έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1975 και πλέον είναι ένα βήμα από το απόλυτο όνειρο. Για την ακρίβεια, είναι δύο αγώνες μακριά από το απόλυτο όνειρο και αν καταφέρει να περάσει στο Μουντιάλ θα πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη έκπληξη μετά το Κουρασάο.

Η Νέα Καληδονία κατέκτησε το εισιτήριο της Ωκεανίας για τα play offs, σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση για το νησάκι των 292.639 κατοίκων που βρίσκεται κάπου στον Ειρηνικό Ωκεανό! Για την ακρίβεια, η Νέα Καληδονία αναγράφεται ως εξής στη Wikipedia: «Συλλογικότητα και υπερπόντια κτήση της Γαλλίας στον Ειρηνικό ωκεανό»!

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι από τις χώρες που συμμετέχουν στα διηπειρωτικά play offs, το Ιράκ επίσης δεν έχει ξαναπάει σε Μουντιάλ, όπως και η Τζαμάικα, ενώ η τελευταία παρουσία της Βολιβίας στο τουρνουά ήταν ξανά στις ΗΠΑ το 1994! 32 χρόνια πριν δηλαδή!

