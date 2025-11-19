Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ

Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα πλέι-οφ διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ της Αμερικής.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, δηλαδή τέσσερα ιδιότυπα Final 4 με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση.

Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League.

Οι 16 ομάδες των ευρωπαϊκών πλέι-οφ

Μέσω Προκριματικών: Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία, Βοσνία.

Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία.

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη διοργάνωση:

Καναδάς (διοργανώτρια)

Μεξικό (διοργανώτρια)

ΗΠΑ (διοργανώτρια)

Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC

Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC

Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC

Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL

Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC

Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL

Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL

Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC

Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA

Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC

Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA