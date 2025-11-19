Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Οι προκριματικοί όμιλοι για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη και έτσι, πέρα από τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, προέκυψαν και οι 16 που θα δώσουν τη μάχη για την παρουσία τους στα τελικά, μέσω μπαράζ.
Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα πλέι-οφ διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ της Αμερικής.
Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, δηλαδή τέσσερα ιδιότυπα Final 4 με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση.
Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League.
Οι 16 ομάδες των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Μέσω Προκριματικών: Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία, Βοσνία.
Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία.
Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη διοργάνωση:
Καναδάς (διοργανώτρια)
Μεξικό (διοργανώτρια)
ΗΠΑ (διοργανώτρια)
Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC
Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC
Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC
Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL
Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC
Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA
Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
