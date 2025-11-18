sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στο Μουντιάλ η Αυστρία (1-1) – Οι 39 χώρες που έχουν προκριθεί
Ποδόσφαιρο 18 Νοεμβρίου 2025 | 23:55

Στο Μουντιάλ η Αυστρία (1-1) – Οι 39 χώρες που έχουν προκριθεί

Η Αυστρία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Βοσνία και να προκριθεί απευθείας στο Μουντιάλ, ενώ Ισπανία και Τουρκία έμειναν επίσης ισόπαλες (2-2) σε ένα χορταστικό παιχνίδι.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού θα βρίσκεται η Αυστρία η οποία έμεινε ισόπαλη 1-1 με αντίπαλο τη Βοσνία στην έδρα της, για τη 10η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάση της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν με δράστη τον Ταμπάκοβιτς στο 12′ και κρατούσαν εκείνοι την απευθείας πρόκριση, όμως ο Γκρέγκοριτς στο 77′ βρήκε δίχτυα, έκανε το 1-1 και έστειλε τη χώρα του κατευθείαν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ρουμανία διέλυσε με 7-1 το Σαν Μαρίνο.

Ισπανία και Τουρκία έδωσαν μια ωραία… παράσταση, μένοντας στο 2-2 στη Σεβίλλη. Ο Όλμο άνοιξε το σκορ για τη «ρόχα» στο 4′ με τον Γκουλ να ισοφαρίζει πριν το ημίχρονο σε 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Οζτζάν στο 54′, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 62′.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Βουλγαρία νίκησε με 2-1 τη Γεωργία. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν νωρίς μπροστά με δύο γκολ χάρη στους Ρούσεφ (10′) και Κράστεφ (24′). Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 στο 88′ με τον Λοχοσβίλι.

Απευθείας στο Μουντιάλ και η Ελβετία που έμεινε ισόπαλη 1-1 με το δεύτερο Κόσοβο. Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν με τον Βάργκας στο 47′, αλλά ο Μουσλίγια στο 74′ ισοφάρισε. Στο άλλο ματς, Σουηδία και Σλοβενία ήρθαν ισόπαλες 1-1, με τον Ελσνίκ στο 64′ να σκοράρει για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Λούντγκρεν έκανε το τελικό 1-1 στο 87′. Τέλος, βροχή από γκολ στο Group J με το Βέλγιο να διαλύει με 7-0 το Λιχτενστάιν, ενώ η Ουαλία σκόρπισε με 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι χώρες που έχουν προκριθεί:

Καναδάς (διοργανώτρια)
Μεξικό (διοργανώτρια)
ΗΠΑ (διοργανώτρια)
Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC
Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC
Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC
Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL
Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC
Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA
Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
