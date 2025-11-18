Στο Μουντιάλ η Αυστρία (1-1) – Οι 39 χώρες που έχουν προκριθεί
Η Αυστρία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Βοσνία και να προκριθεί απευθείας στο Μουντιάλ, ενώ Ισπανία και Τουρκία έμειναν επίσης ισόπαλες (2-2) σε ένα χορταστικό παιχνίδι.
- Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού θα βρίσκεται η Αυστρία η οποία έμεινε ισόπαλη 1-1 με αντίπαλο τη Βοσνία στην έδρα της, για τη 10η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάση της διοργάνωσης.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν με δράστη τον Ταμπάκοβιτς στο 12′ και κρατούσαν εκείνοι την απευθείας πρόκριση, όμως ο Γκρέγκοριτς στο 77′ βρήκε δίχτυα, έκανε το 1-1 και έστειλε τη χώρα του κατευθείαν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ρουμανία διέλυσε με 7-1 το Σαν Μαρίνο.
Ισπανία και Τουρκία έδωσαν μια ωραία… παράσταση, μένοντας στο 2-2 στη Σεβίλλη. Ο Όλμο άνοιξε το σκορ για τη «ρόχα» στο 4′ με τον Γκουλ να ισοφαρίζει πριν το ημίχρονο σε 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Οζτζάν στο 54′, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 62′.
Στο άλλο ματς του ομίλου η Βουλγαρία νίκησε με 2-1 τη Γεωργία. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν νωρίς μπροστά με δύο γκολ χάρη στους Ρούσεφ (10′) και Κράστεφ (24′). Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 στο 88′ με τον Λοχοσβίλι.
Απευθείας στο Μουντιάλ και η Ελβετία που έμεινε ισόπαλη 1-1 με το δεύτερο Κόσοβο. Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν με τον Βάργκας στο 47′, αλλά ο Μουσλίγια στο 74′ ισοφάρισε. Στο άλλο ματς, Σουηδία και Σλοβενία ήρθαν ισόπαλες 1-1, με τον Ελσνίκ στο 64′ να σκοράρει για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Λούντγκρεν έκανε το τελικό 1-1 στο 87′. Τέλος, βροχή από γκολ στο Group J με το Βέλγιο να διαλύει με 7-0 το Λιχτενστάιν, ενώ η Ουαλία σκόρπισε με 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία.
Οι χώρες που έχουν προκριθεί:
Καναδάς (διοργανώτρια)
Μεξικό (διοργανώτρια)
ΗΠΑ (διοργανώτρια)
Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC
Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC
Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC
Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL
Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC
Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA
Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Σπίτι 3»: τα μυστικά
- Πυρκαγιά έχει κάψει 20 σπίτια στην Ιαπωνία – Οι περισσότεροι κάτοικοι απομακρύνθηκαν [βίντεο]
- Γιοβάνοβιτς: «Αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ – Απογοητεύσαμε τον κόσμο»
- Google Fi: Λανσάρει βελτιωμένο ήχο σε Android και iPhone
- Τσιμίκας: «Το όνειρο μου είναι να πάω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική»
- Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις