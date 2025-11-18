Στο Μουντιάλ η Αυστρία (1-1) – Οι 39 χώρες που έχουν προκριθεί

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού θα βρίσκεται η Αυστρία η οποία έμεινε ισόπαλη 1-1 με αντίπαλο τη Βοσνία στην έδρα της, για τη 10η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάση της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν με δράστη τον Ταμπάκοβιτς στο 12′ και κρατούσαν εκείνοι την απευθείας πρόκριση, όμως ο Γκρέγκοριτς στο 77′ βρήκε δίχτυα, έκανε το 1-1 και έστειλε τη χώρα του κατευθείαν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ρουμανία διέλυσε με 7-1 το Σαν Μαρίνο.

Ισπανία και Τουρκία έδωσαν μια ωραία… παράσταση, μένοντας στο 2-2 στη Σεβίλλη. Ο Όλμο άνοιξε το σκορ για τη «ρόχα» στο 4′ με τον Γκουλ να ισοφαρίζει πριν το ημίχρονο σε 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Οζτζάν στο 54′, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 62′.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Βουλγαρία νίκησε με 2-1 τη Γεωργία. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν νωρίς μπροστά με δύο γκολ χάρη στους Ρούσεφ (10′) και Κράστεφ (24′). Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 στο 88′ με τον Λοχοσβίλι.

Απευθείας στο Μουντιάλ και η Ελβετία που έμεινε ισόπαλη 1-1 με το δεύτερο Κόσοβο. Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν με τον Βάργκας στο 47′, αλλά ο Μουσλίγια στο 74′ ισοφάρισε. Στο άλλο ματς, Σουηδία και Σλοβενία ήρθαν ισόπαλες 1-1, με τον Ελσνίκ στο 64′ να σκοράρει για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Λούντγκρεν έκανε το τελικό 1-1 στο 87′. Τέλος, βροχή από γκολ στο Group J με το Βέλγιο να διαλύει με 7-0 το Λιχτενστάιν, ενώ η Ουαλία σκόρπισε με 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι χώρες που έχουν προκριθεί:

Καναδάς (διοργανώτρια)

Μεξικό (διοργανώτρια)

ΗΠΑ (διοργανώτρια)

Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC

Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC

Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC

Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL

Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC

Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL

Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL

Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC

Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA

Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC

Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA