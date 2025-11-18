Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0: Φινάλε με άδεια χέρια… (vid)

Όλα μηδέν για την Εθνική στην Ουγγαρία! Σε ένα ματς που περισσότερο έμοιαζε με φιλικό, η απογοητευτική Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Λευκορωσία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και ολοκλήρωσε την παρουσία της σε αυτή τη διαδικασία στην τρίτη θέση του ομίλου και χωρίς τρίποντο εκτός έδρας.

Πώς ξεκίνησαν

Για την Εθνική, που είχε επτά αλλαγές συνολικά, κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Βλαχοδήμος και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας. Στο άξονα ξεκίνησαν οι Σιώπης, Ζαφείρης, στην κορυφή της επίθεσης ο Τεττέη και τριάδα πίσω του ήταν οι Μασούρας, Μάνταλος και Τζόλης.

Η Λευκορωσία ξεκίνησε με τον Λαπούνκοφ στο τέρμα, τους Κβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζέμπελν τριάδα στην άμυνα, τους Μαλάσεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Έμπονγκ και Μάλκεβιτς στη μεσαία γραμμή και τους Γκρομίκο, Ντεμτσένκο πίσω από τον Λισάκοβιτς.

Από μία κλασική ευκαιρία

Το πρώτο μέρος είχε από μία μεγάλη ευκαιρία για κάθε ομάδα, με τον Τσιμίκα να έχει συμμετοχή και στις δύο. Στην πρώτη, αυτή των Λευκορώσων στο 21’ καθώς έκανε λάθος πάσα και ο Εμπόνγκ βγήκε τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο που απέκρουσε και κράτησε το μηδέν.

Στη δεύτερη περίπτωση, στο 32’ έκανε γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Μάνταλος σε δύο χρόνους δεν βρήκε καλά την μπάλα και ο Μασούρας από κοντά την έστειλε δοκάρι κι έξω. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα ήταν μπλοκαρισμένη, δεν είχε δημιουργία και πέρα από τη φάση του 32’ απείλησε μόνο στα πρώτα λεπτά με προσπάθειες των Ζαφείρη και Τζόλη που δεν βρήκαν στόχο.

Τρεις ευκαιρίες και τίποτα άλλο

Η Εθνική μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 51’ έφτασε κοντά στο γκολ όταν ο Τεττέη έκλεψε ψηλά, έσπασε στον Μάνταλο, εκείνος έστρωσε στον Ζαφείρη, αλλά ο νεαρός χαφ πλάσαρε έξω. Τρία λεπτά μετά από ωραία ενέργεια του Τζόλη, ο Τσιμίκας έπιασε δυνατό σουτ, με τον Λαπούνκοφ να αποκρούει.

Στα επόμενα λεπτά το ματς χάλασε και φτάσαμε στο 77′ για την επόμενη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Μάνταλος έβγαλε στον Τζόλη που έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Μέχρι το φινάλε η Ελλάδα δεν απείλησε ξανά και το 0-0 δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Εθνική δεν είχε τη δημιουργία προηγούμενων αγώνων, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει και τις λίγες ευκαιρίες που έφτιαξε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Τζόλης ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της Εθνικής αλλά…

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να ξεχώρισε αρνητικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον 33χρονο Πολωνό, Ντάμιαν Σίλβεστρζακ, που δεν είχε κανένα πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Λαπούκοβ, Μπεγκούνοβ, Κβάλκο (67′ Κάλινιν), Ζαμπελίν, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλασέβιτς (46′ Μελνιτσένκο), Μάλκεβιτς, Γκρόμικο (67′ Κόντσεβοϊ), Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς (77′ Μπαρκόβσκι).

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης (63′ Τριάντης), Ζαφείρης, Μάνταλος (83′ Κουρμπέλης), Τζόλης, Μασούρας (69′ Μασούρας), Τεττέη (63′ Κωστούλας).

Tα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ:

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

Ελλάδα – Σκωτία 3-2

Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0