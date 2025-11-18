sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 18 Νοεμβρίου 2025 | 23:55

Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ

Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Η Σκωτία πήρε τη ματσάρα απέναντι στη Δανία με 4-2 και έκλεισε θέση για το Μουντιάλ, στο οποίο πηγαίνει για πρώτη φορά από το 1998, σε ένα παιχνίδι που είχε τρία γκολ από το 80′ και μετά.

Ο Σάνκλαντ είχε κάνει το 2-1 στο 78ο λεπτό για τους Σκωτσέζους με τον Ντόργκου να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 82′, υποβάλλοντας τους Βρετανούς σε… σκωτσέζικο ντους. Ωστόσο ο Κίεραν Τίρνι με γκολάρα στο 90+3 έκανε το 3-2 και ο ΜακΛιν με ένα σουτ από το κέντρο σφράγισε τα εισιτήρια της Σκωτίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄.

Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.

 Η τελική βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής

Οι χώρες που έχουν προκριθεί στα τελικά:

Καναδάς (διοργανώτρια)

Μεξικό (διοργανώτρια)

ΗΠΑ (διοργανώτρια)

Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC

Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC

Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC

Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL

Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC

Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC

Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL

Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL

Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL

Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF

Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC

Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA

Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC

Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF

Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
