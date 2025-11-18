Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ
Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.
Η Σκωτία πήρε τη ματσάρα απέναντι στη Δανία με 4-2 και έκλεισε θέση για το Μουντιάλ, στο οποίο πηγαίνει για πρώτη φορά από το 1998, σε ένα παιχνίδι που είχε τρία γκολ από το 80′ και μετά.
Ο Σάνκλαντ είχε κάνει το 2-1 στο 78ο λεπτό για τους Σκωτσέζους με τον Ντόργκου να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 82′, υποβάλλοντας τους Βρετανούς σε… σκωτσέζικο ντους. Ωστόσο ο Κίεραν Τίρνι με γκολάρα στο 90+3 έκανε το 3-2 και ο ΜακΛιν με ένα σουτ από το κέντρο σφράγισε τα εισιτήρια της Σκωτίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄.
Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.
Η τελική βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής
Οι χώρες που έχουν προκριθεί στα τελικά:
Καναδάς (διοργανώτρια)
Μεξικό (διοργανώτρια)
ΗΠΑ (διοργανώτρια)
Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC
Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC
Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC
Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL
Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC
Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC
Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA
Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ελβετία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Ισπανία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Αυστρία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Βέλγιο (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Σκωτία (18 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
