Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)

«Τρελό» παιχνίδι στο Φάληρο και νικήτρια η Εθνική με 3-2 κόντρα στη Σκωτία! Η Ελλάδα έπιασε πολύ καλή απόδοση κατά διαστήματα, προηγήθηκε με 3-0 στο 63′ (7′ Μπακασέτας, 57′ Καρέτσας και 63′ Τζόλης), όμως στο 65′ (Ντόουκ) και το 70′ (Κρίστι) δέχθηκε δύο γκολ και τελικά επικράτησε με… άγχος στο «Γ. Καραϊσκάκης, για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Απελευθερωμένη από κάθε άγχος η -αδιάφορη βαθμολογικά- ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρόσφερε γκολ και θέαμα στο κοινό της, μέχρι το 65′ όπου οι Σκωτσέζοι… αποφάσισαν να μπουν στο ματς, πετυχαίνοντας δύο γρήγορα γκολ (65′-70′), αλλά μην καταφέρνοντας να πάρουν κάτι παραπάνω από την αναμέτρηση. Αποβλήθηκε ο Μπακασέτας με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 84′, ντεμπούτο για Ανδρέα Τεττέη, Μπάμπη Κωστούλα με το εθνόσημο.

Πλέον, ενώ απομένει μία αγωνιστική για το φινάλε του τρίτου ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης των προκριματικών του Μουντιάλ της Αμερικής, η Δανία -μετά το εντός έδρας 2-2 με τη Λευκορωσία- είναι πρώτη με 11 βαθμούς, ακολουθεί με 10 η Σκωτία, ενώ Ελλάδα (6β.) και Λευκορωσία (1β.) είναι αποκλεισμένες. «Τελικός» στη Γλασκώβη ανάμεσα σε Σκωτία και Δανία την Τρίτη (18/11, 21:45) για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Σίφουνας» η Εθνική, δυνατό ξεκίνημα και γκολ με το… καλησπέρα

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση, έχοντας τον πλήρη έλεγχο σε όλες τις γραμμές και παίζοντας αρκετά απελευθερωμένα. Γεγονός απόλυτα φυσιολογικό, καθώς οι διεθνείς μας δεν είχαν κανένα άγχος.

Στο 2′ έγινε η πρώτη προσπάθεια με το σουτ του Καρέτσα να κοντράρει και να απομακρύνεται, με τη σέντρα του Τσιμίκα τρία λεπτά αργότερ (5′) να καταλήγει στην αγκαλιά του Γκόρντον. Και λίγες στιγμές μετά ήρθε το γκολ για την Ελλάδα. Στο 7′ λοιπόν έγινε το 1-0. Γέμισμα του Βλαχοδήμου απευθείας από άουτ, ο Παυλίδης αρχικά σούταρε και απέκρουσε ο Γκόρντον, με τον Μπακασέτα να αποφεύγει ωραία τους αμυντικούς στη συνέχεια και με ωραίο δεξί σουτ να βρίσκει δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την Εθνική μας.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέχισε να δείχνει εξαιρετικό πρόσωπο, με ωραίο, κάθετο ποδόσφαιρο, συνεχείς κινήσεις χωρίς την μπάλα, πίεση ψηλά και με τις γραμμές κοντά. Βάζοντας στα καρέ της τη Σκωτία. Στο 19′ και το 20′, μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε πολύ κοντά στο 2-0. Ο Τζόλης σούταρε από καλή θέση, αλλά ο Γκόρντον προέβη σε φοβερή επέμβαση, ενώ το ίδιο έγινε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και με τη διπλή προσπάθεια ξανά του Τζόλη, η οποία, ωστόσο, έφυγε άουτ.

Συνέχισε στο ίδιο τέμπο η Ελλάδα

Κι άλλη φάση στο 27′ για την Εθνική μας. Ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα από δεξιά, με την μπάλα να έρχεται… λουκούμι στον Ρέτσο στην περιοχή, με τον αμυντικό του Ολυμπιακού να κάνει καλή κεφαλιά εξ’ επαφής, αλλά τον Γκόρντον να πραγματοποιεί μία ακόμη δύσκολη απόκρουση, κρατώντας με… νύχια και με δόντια το 1-0 σε ένα διάστημα όπου η Ελλάδα είχε στριμώξει για τα καλά τη Σκωτία.

Στο 32′ το σύνολο του Γιοβάνοβιτς είχε μία ακόμη μεγάλη στιγμή. Ωραίο γύρισμα του Τζόλη από αριστερά, δύσκολη προβολή του Παυλίδη έφυγε εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γκόρντον η μπάλα. Από εδώ και πέρα, όμως, η Σκωτία άρχισε να ανεβάζει ρυθμό και να πατάει περιοχή, κάνοντας, έστω και αργά, τις πρώτες της τελικές. Ο Βλαχοδήμος απέκρουσε μία κοντινή προβολή των Σκωτσέζων στο 35′, οι οποίοι κέρδισαν τρία σερί κόρνερ σε εκείνο το διάστημα, χωρίς να βγει κάτι απ’ αυτό.

Στο 40′ τραυματίστηκε ο Παυλίδης. Έπεσε στο έδαφος, βγήκε λίγο έξω, ξαναμπήκε, δοκίμασε, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Ανδρέα Τεττέη να περνάει στη θέση του στο 43′ και να πραγματοποιεί -καταχειροκροτούμενος- το επίσημο ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας.

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι είχαν τρεις τεράστιες ευκαιρίες για να σκοράρουν! Στο 45+1′ τακουνάκι του Άνταμς, σουτάρα του ΜακΤόμινεϊ, στο οριζόντιο δοκάρι του εξουδετερωμένου Βλαχοδήμου η μπάλα. Στο 45+2′ η κεφαλιά του Άνταμς έφυγε λίγο έξω, ενώ στο 45+4′ ο Ντόουκ βγήκε τετ-α-τετ, με τον Βλαχοδήμο να προβαίνει σε σπουδαία επέμβαση, διατηρώντας το 1-0.

Καρέτσας και Τζόλης έδειξαν να το «κλειδώνουν»

Το δεύτερο ημίχρονο θα μείνει στην ιστορία με αυτά που έγιναν! Αρχικά στο 53′ η Σκωτία έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία για να σκοράρει! Τεράστιο λάθος αρχικά του Καρέτσα, βγήκε τετ-α-τετ ο Κρίστι με τον Βλαχοδήμο, αλλά ο φοβερός Καρέτσας διόρθωσε εις διπλούν το λάθος του! Με αυτοθυσία αρνήθηκε δύο φορές το γκολ στον Άνταμς, με τον τερματοφύλακά μας να είναι εξουδετερωμένος!

Ωστόσο, τέσσερα λεπτά αργότερα (57′) ήρθε το δεύτερο γκολ για την Εθνική μας. Φοβερή ενέργεια του Τεττέη από αριστερά, ωραίο πάρσιμο, πέρασε τον Χάνλεϊ, ξεχύθηκε στην επίθεση, μπήκε στην περιοχή, έστρωσε στον Καρέτσα και κατέγραψε την πρώτη του ασίστ, με τον τελευταίο να σκοράρει για το 2-0!

Στο 61′ ξανά Τεττέη, απίστευτη ενέργεια υψηλού επιπέδου, με μία επαφή απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, σούταρε με το αριστερό και ο Γκόρντον το έβγαλε σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά και η μπάλα τράνταξε το δεξί δοκάρι!

Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους Σκωτσέζους, η Ελλάδα βρήκε και τρίτο τέρμα! Ασύλληπτο σουτ του Τζόλη στο 63′, το… ψιλοέπνιξε και ο Γκόρντον, 3-0! Με τον… διακόπτη όμως να γυρνάει από εκείνο το σημείο και έπειτα.

Σκωτσέζικη αντίδραση, δύο γκολ σε πέντε λεπτά, αλλά το κράτησε ο Βλαχοδήμος

Σκωτσέζικη απάντηση μόλις δύο λεπτά μετά. Η Σκωτία μείωσε με τον Ντόακ στο 65′, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά έπειτα από παράλληλη σέντρα του ΜακΓκιν από αριστερά. 3-1. Και αφού προηγήθηκαν κάποια σουτ των Χίγκεϊ, Τζόλη, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν κι άλλο στο 70′. Σέντρα ακριβείας του Ρόμπερτσον, καρφωτή κεφαλιά του Κρίστι, δεν μπόρεσε να διώξει ο Βλαχοδήμος, 3-2.

Στο 73′ και το 79′ ο Βλαχοδήμος προέβη σε απίθανες επεμβάσεις σε σουτ του Άνταμς και προβολή του ΜακΤόμινεϊ από κοντά, διατηρώντας αποτέλεσμα νίκης για την Εθνική μας ομάδα. Στα αξιοσημείωτα ότι έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα με το εθνόσημο και ο Μπάμπης Κωστούλας στο 89′!

Στο 90+2′ κινδυνεύσαμε ξανά άμεσα με ισοφάριση, με τον ΜακΓκίν να γυρίζει, τον Βλαχοδήμο να αλλοιώνει και την μπάλα να απομακρύνεται.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Άψογος ο Τζόλης ήταν παντού, ενώ πέτυχε και ένα γκολ. «Κλειδί» και ο Βλαχοδήμος με τις φοβερές του επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο που κράτησαν το 3-2 μέχρι το τέλος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλο ματς, με εντελώς διαφορετικό, φρενήρη ρυθμό και τέσσερα γκολ σε λίγα λεπτά!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο «άσφαιρος» Άνταμς έχασε πολλές ευκαιρίες και ήταν αρνητικός και μοιραίος για την ομάδα του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Τα πήγε εξαιρετικά ο Μανθάνο σε ένα πολύ δύσκολο -γρήγορου ρυθμού- αγώνα. Όλες οι αποφάσεις του Ισπανού ήταν σωστές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να παρέμβει κάπου η τεχνολογία για να διορθώσει κάποια διαιτητική απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπακασέτας (7′), Καρέτσας (57′), Τζόλης (63′) – Ντόακ (65′), Κρίστι (70′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89′ Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Παυλίδης (43′ Τεττέη).

ΣΚΩΤΙΑ: Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ ΜακΚένα), Ρόμπερτσον, Χίκι (75′ Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (83′ Σάνκλαντ), Ντόακ (88′ Χιρστ), Άνταμς (82′ Ντάικς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η και τελευταία):

Την ερχόμενη Τρίτη (18/11, 21:45) ολοκληρώνεται ο όμιλος με τα παιχνίδια Λευκορωσία – Ελλάδα και Σκωτία – Δανία.