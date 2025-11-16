Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική

Για φινάλε-θρίλερ στη Γλασκώβη πάει ο όμιλος της Εθνικής! Η Ελλάδα μπορεί να νίκησε με 3-2 την Σκωτία, ωστόσο η Δανία έμεινε στο 2-2 με τη Λευκορωσία στο «Πάρκεν» και πλέον η πρώτη θέση θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.

Εκεί όπου η Σκωτία θα υποδεχτεί τη Δανία στη Γλασκώβη και τα πράγματα είναι απλά. Οι φιλοξενούμενοι πηγαίνουν για δύο αποτελέσματα ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν μόνο νίκη για την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση.

Αν η Δανία είχε νικήσει τη Λευκορωσία θα «κλείδωνε» την πρώτη θέση ακόμη και με ήττα στην τελευταία αγωνιστική, αρκεί να μην έχανε με πολλά γκολ διαφορά και έβγαζε καλύτερο συντελεστή τερμάτων η Σκωτία. Τώρα όμως έμπλεξε και ουσιαστικά πάει σε τελικό την προσεχή Τρίτη (18/11).

Στην Κοπεγχάγη όλα ξεκίνησαν ιδανικά για τη Δανία που προηγήθηκε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ντάμσγκααρντ στο 11′ ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Δεν τα πέτυχαν όμως και είδαν τη Λευκορωσία να φέρνει τούμπα το παιχνίδι.

Αρχικά ο Γκρόμικο έκανε το 1-1 στο 62′ και τρία λεπτά μετά ο Ντεμτσένκο το 1-2. Η Δανία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να σώσει τον βαθμό ισοφαρίζοντας σε 2-2 με τον Ίσακσεν στο 79′.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Ελλάδα – Σκωτία 3-2

Δανία – Λευκορωσία 2-2

Το πρόγραμμα της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής (18/11):

Λευκορωσία – Ελλάδα

Σκωτία – Δανία

Η βαθμολογία του ομίλου: