Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη

Μεγάλη έκπληξη στη Δανία που παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Λευκορωσία, η οποία πήρε τον πρώτο της βαθμό. Μάλιστα, η Λευκορωσία προηγήθηκε 2-1. Ετσι, η πρόκριση για το Μουντιάλ στον όμιλο της Εθνικής παραμένει ανοιχτή καθώς η Δανία έχει έναν βαθμό διαφορά από την Σκωτία και το απευθείας εισιτήριο θα κριθεί στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Γλασκώβη.

Κόντρα στη Λευκορωσία η Δανία προηγήθηκε στο 11’ με τον Ντάμσγκααρντ, η Λευκορωσία πέρασε μπροστά (2-1) με γκολ των Γκρομίνκο και Ντεμσένκο στο 62’ και στο 65’, αντίστοιχα. Το 2-2, για τη γηπεδούχο Δανία σημείωσε ο Ισακσον στο 79’.

Τα αποτελέσματα του 3ου ομίλου

Δανία-Λευκορωσία 2-2

Ελλάδα-Σκωτία 3-2

Η βαθμολογία

Δανία 5 (14-3) 11 Σκωτία 5 (9-5) 10 Ελλάδα 5 (10-12) 6 Λευκορωσία 5 (4-17) 1

Η επόμενη αγωνιστική (18/11)

Σκωτία-Δανία

Λευκορωσία-Ελλάδα

Αγκάλιασε την πρόκριση η Ελβετία. Αγχώθηκε στην αρχή και τελικά νίκησε άνετα 4-1 την Σουηδία καθώς ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που φαινόταν ότι η Ελβετία θα έχει εύκολο έργο καθώς προηγήθηκε στο 12’ με τον Εμπολό, η Σουηδία ισοφάρισε με τον Νίγκρεν στο 33’. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι άσκησαν πίεση και ο Χάκα στο 60’ έκανε το 2-1 για τους Ελβετούς, στο 75’ ο Ντόι το 3-1 και στο 90+4’ ο Μανζάμπι το 4-1.

Το Κόσοβο πέρασε σχετικά άνετα (2-0) από την Σλοβενία. Στο 6’ ο Ασλάνι έκανε το 1-0 και το 2-0 έγινε με αυτογκόλ του Καρνίσνικ στο 64′ . Η Σλοβενία έπαιζε με δέκα παίκτες από το 53’ καθώς αποβλήθηκε ο Στογιάνοβιτς με 2η κίτρινη.

Τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου

Ελβετία-Σουηδία 4-1

Σλοβενία-Κόσοβο 0-2

Η βαθμολογία

Ελβετία 5 (13-1) 13 Κόσοβο 5 (5-4) 10 Σλοβενία 5 (2-7) 3 Σουηδία 5 (3-11) 1

Η επόμενη αγωνιστική (18/11)

Κόσοβο-Ελβετία

Σουηδία-Σλοβενία

Ανοιχτή αλλά με φαβορί την Αυστρία είναι η πρόκριση στον 8ο όμιλο. Πάντως, Αυστρία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη θα λύσουν τις διαφορές τους στο μεταξύ τους παιχνίδι και η γηπεδούχος Αυστρία έχει διαφορά δυο βαθμών και μεγάλη διαφορά στα γκολ.

Νίκη 2-1 με ανατροπή για τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Η Ρουμανία προηγήθηκε με τον Μπιρλιγκέα στο 17’ και οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Τζέκο έκανε το 1-1 στο 49’ και στο 80’ ο Μπαζακτάρεβιτς πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Οι Ρουμάνοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 68’ καθώς ο Ντράγκους είδε την κόκκινη κάρτα.

Τα αποτελέσματα του 8ου ομίλου

Κύπρος-Αυστρία 0-2

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 3-1

Η βαθμολογία

Αυστρία 7 (21-3) 18 Βοσνία Ερζεγοβίνη 7 (13-5) 16 Ρουμανία 7 (12-8) 10 Κύπρος 8 (11-11) 8 Σαν Μαρίνο (1-32) 0

Η επόμενη αγωνιστική (18/11)

Αυστρία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Ρουμανία-Αγιος Μαρίνος