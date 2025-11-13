Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Η Αγγλία είχε προκριθεί ήδη στην τελική φάση του Μουντιάλ (με 7Χ7 και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ), ωστόσο δεν χαρίστηκε στη Σερβία της οποίας επικράτησε με 2-0 στο Γουέμπλεϊ για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών στον 11ο όμιλο και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία που την ίδια ώρα νικούσε με 1-0 στην έδρα της Ανδόρας.

Σάκα στο 28′ και Έζε στο 90′ πέτυχαν τα γκολ των Άγγλων κόντρα στους Σέρβους που είχαν βασικό τον Ζίβκοβιτς ο οποίος έπαιξε για 77 λεπτά, χρονικό σημείο που πέρασαν αλλαγή στο παιχνίδι Γιόβιτς και Γκρούγιτς. Όσο για την Αλβανία, ένα γκολ του Ασλάνι στο 67′ ήταν αρκετό για να της δώσει το τρίποντο κι έτσι το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Αγγλία δεν θα έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Στον τέταρτο όμιλο η Γαλλία διέλυσε με 4-0 την Ουκρανία και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση για το Μουντιάλ μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Δύο γκολ έβαλε για τους «μπλε» ο Εμπαπέ και από ένα οι Εκιτίκε και Ολίσε. Βασικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Παράταση στην απευθείας πρόκριση της Πορτογαλίας έδωσε η Ιρλανδία. Σε μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις των προκριματικών η ομάδα του Χέιμιρ Χάλγκριμσον επικράτησε με 2-0 των Ιβήρων στο Δουβλίνο για την πέμπτη αγωνιστική στον πέμπτο όμιλο, έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της 2ης θέσης, ενώ από την πλευρά τους οι πρωτοπόροι του γκρουπ χρειάζονται νίκη εντός έδρας την Κυριακή (16/11) απέναντι στην ουραγό Αρμενία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Και τα δύο γκολ των γηπεδούχων τα πέτυχε ο Πάροτ που είχε και δοκάρι. Πολλές ευκαιρίες σπατάλησαν οι φιλοξενούμενοι που τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ρονάλντο στο 61′ για χτύπημα εκτός φάσης.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Στον ένατο όμιλο η Ιταλία νίκησε με 2-0 στην έδρα της Μολδαβίας, αλλά για να πάρει την πρώτη θέση στην τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να νικήσει τη Νορβηγία με… εννιά γκολ διαφορά. Μαντσίνι στο 88′ και Εσπόζιτο στο 90+3′ πέτυχαν τα γκολ των φιλοξενούμενων.

Η βαθμολογία του ομίλου: