Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική η Νορβηγία (4-1), νίκες για Ουγγαρία (1-0) και Ισλανδία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Νορβηγία δεν σταματά πουθενά και ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική! Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ σκόρπισε με 4-1 την Εσθονία στο Όσλο (δείτε εδώ τα highlights) για την 9η (και προτελευταία) αγωνιστική του ένατου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ, έκανε το 7Χ7 και ουσιαστικά εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Αυτό γιατί έχει έξι βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Ιταλία που σε λίγη ώρα παίζει με τη Μολδαβία, μόνο που η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο θα πρέπει να καλύψει στα δύο τελευταία παιχνίδια της διαφορά 19 γκολ στον συντελεστή τερμάτων που είναι και το απόλυτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Στην τελευταία αγωνιστική η Ιταλία υποδέχεται τη Νορβηγία.

Μετά από ένα ημίχρονο χωρίς γκολ η Νορβηγία πέτυχε τέσσερα σε διάστημα 12 λεπτών (50′-62′) στο δεύτερο μέρος, με τους Σόρλοθ και Χάαλαντ να πετυχαίνουν από δύο γκολ. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 4-1 στο 65′ με τον Σάαρμα.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Στον έκτο όμιλο σπουδαία νίκη πήρε η Ουγγαρία με το 1-0 επί της Αρμενίας για την πέμπτη αγωνιστική (δείτε εδώ τα highlights). Ο Βάργκα στο 33′ από ασίστ του Σομπολσάι πέτυχε το μοναδικό γκολ του ματς και έφερε την ομάδα του σε θέση ισχύος όσον αφορά στη δεύτερη θέση πίσω από την Πορτογαλία.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Στον τέταρτο όμιλο η Ισλανδία πέρασε με 2-0 από την έδρα του Αζερμπαϊτζάν (δείτε εδώ τα highlights) για την πέμπτη στροφή και μπήκε πολύ δυνατά στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Γκούντμουνσον και Ίνγκασον πέτυχαν τα γκολ των φιλοξενούμενων και όλα θα ξεκαθαρίσουν στην τελευταία αγωνιστική.

Η βαθμολογία του ομίλου: