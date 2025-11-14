Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Κροατία τα… χρειάστηκε, είδε τα Νησιά Φερόε να προηγούνται στη Ριέκα με το γκολ του Τούρι, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει σε μία άνετη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 12ο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026. Έτσι, «σφράγισε» την παρουσία της στα τελικά του καλοκαιριού, που θα διεξαχθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Οι Κροάτες, πιστοί σε ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού», βρήκαν τα γκολ που έψαχναν με τους Γκβάρντιολ, Μούσα και Βλάσιτς κι έφτασαν σε μία ένετη επικράτηση.

Την ίδια ώρα η Ολλανδία έφυγε «αλωβητη» από τη Βαρσοβία, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του Ντεπάι στο 47′ και πλέον δεν μπορεί να χάσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Είναι πλέον στο +3 απ’ τους Πολωνούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε κι έχουν τεράστια διαφορά τερμάτων (+19 με +6), την οποία μοιάζει αδύνατο να καλύψουν οι Πολωνοί, ακόμη κι αν οι Ολλανδοί χάσουν την τελευταία αγωνιστική εντός απ’ τους Λιθουανούς.

Μάχη μέχρις… εσχάτων θα δώσουν οι Γερμανοί με τους Σλοβάκους στον 1ο όμιλο, καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους… λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Παρασκευής (14/11):

1ος όμιλος

Λουξεμβούργο – Γερμανία 0-2 (49′ 69′ Βολτεμάντε – Δείτε ΕΔΩ τα highlights)

Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία 1-0 (90+1′ Μπόμπτσεκ – Δείτε ΕΔΩ τα highlights)

Βαθμολογία

1. Γερμανία 5 (10-3) 12

2. Σλοβακία 5 (6-2) 12

3. Β. Ιρλανδία 5 (6-6) 6

4. Λουξεμβούργο 5 (1-12) 0

Τελευταία αγωνιστική (17/11)

Γερμανία – Σλοβακία

Β. Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

7ος όμιλος

Φινλανδία – Μάλτα 0-1 (82′ Γκρεκ – Δείτε ΕΔΩ τα highlights)

Πολωνία – Ολλανδία 1-1 (43′ Καμίνσκι / 47′ Ντεπάι – Δείτε ΕΔΩ τα highlights)

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 7 (23-4) 17

2. Πολωνία 7 (11-5) 14

3. Φινλανδία 8 (8-14) 10

4. Μάλτα 7 (2-16) 5

5. Λιθουανία 7 (6-11) 3

Τελευταία αγωνιστική (17/11)

Ολλανδία – Λιθουανία

Μάλτα – Πολωνία

12ος όμιλος

Κροατία – Νησιά Φερόε 3-1 (23′ Γκβάρντιολ, 57′ Μούσα, 70′ Βλάσιτς / 16′ Τούρι – Δείτε ΕΔΩ τα highlights)

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο 1-2 (20′ Τζέσοπ / 33′ Άτζιτς, 42′ πεν. Κρστόβιτς – Δείτε ΕΔΩ τα highlights)

Βαθμολογία

1. Κροατία 7 (23-2) 19

2. Τσεχία 7 (12-8) 13

3. Νησιά Φερόε 8 (11-9) 12

4. Μαυροβούνιο 7 (6-14) 9

5. Γιβραλτάρ 7 (3-22) 0

Τελευταία αγωνιστική (17/11)