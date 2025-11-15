Ισπανία και Αυστρία μια ανάσα απο το Μουντιάλ, ενώ η Τουρκία πάει στα μπαράζ

Ξεκαθάρισε το τοπίο στον 5ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ισπανία να κάνει… περίπατο κόντρα στην Γεωργία (4-0) και να είναι με το ένα πόδι στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Ο Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ (11′) με τον Ρουίθ να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Θουμπιμέντι και να διπλασιάζει το προβάδισμα της ομάδας του Ντε Λα Φουέντε, στο 22ο λεπτό. Ο Φεράν Τόρες με κοντινή προβολή έκανε το 3-0 (34′) για τη Φούρια Ρόχα, ενώ στο 63′ και πάλι ο Ογιαρθάμπαλ σκόραρε για το τελικό 4-0.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Τουρκία μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Βουλγαρίας, θα είναι στα μπαράζ, εκτός και αν νικήσει την Ισπανία με διαφορά επτά τερμάτων στο μεταξύ τους ματς της τελευταίας αγωνιστικής και έτσι πάρουν το απευθείας εισιτήριο.

Τα αποτελέσματα του 5ου ομίλου

Γεωργία – Ισπανία 0-4

Τουρκία – Βουλγαρία 2-0

Η βαθμολογία

1. Ισπανία 5 (19-0) 15

2. Τουρκία 5 (15-10) 12

3. Γεωργία 5 (6-13) 3

4. Βουλγαρία 5 (1-18) 0

Η επόμενη αγωνιστική

Ισπανία – Τουρκία

Βουλγαρία – Γεωργία

Βήμα πρόκρισης η Αυστρία

Στον 8ο όμιλο, η Αυστρία επικράτησε 2-0 στην Κύπρο και έκανε ακόμη ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Στο 18ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι και ο Αρναούτοβιτς ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα ανοίγοντας το σκορ για τη χώρα του, ενώ στο 56ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το τελικό 2-0.

Τα αποτελέσματα του 8ου ομίλου

Κύπρος – Αυστρία 0-2

Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ρουμανία (21:45)

Η βαθμολογία

1. Αυστρία 7 (21-3) 18

2. Βοσνία Ερζεγοβίνη 6 (13-5) 13

3. Ρουμανία 6 (11-6) 10

4. Κύπρος 8 (11-11) 8

5. Σαν Μαρίνο (1-32) 0

Η επόμενη αγωνιστική

Αυστρία – Βοσνία Ερζεγοβίνη

Ρουμανία – Σαν Μαρίνο