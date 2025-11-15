sports betsson
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Ισπανία και Αυστρία μια ανάσα απο το Μουντιάλ, ενώ η Τουρκία πάει στα μπαράζ
Ποδόσφαιρο 15 Νοεμβρίου 2025 | 22:25

Ισπανία και Αυστρία μια ανάσα απο το Μουντιάλ, ενώ η Τουρκία πάει στα μπαράζ

Βλέπει πρόκριση στο Μουντιάλ η Ισπανία που νίκησε 4-0 στη Γεωργία, όπως και η Αυστρία που πήρε διπλό στην Κύπρο (0-2). Η Τουρκία με το 2-0 επί της Βουλγαρίας μπήκε στα μπαράζ.

Σύνταξη
Ξεκαθάρισε το τοπίο στον 5ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ισπανία να κάνει… περίπατο κόντρα στην Γεωργία (4-0) και να είναι με το ένα πόδι στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Ο Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ (11′) με τον Ρουίθ να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Θουμπιμέντι και να διπλασιάζει το προβάδισμα της ομάδας του Ντε Λα Φουέντε, στο 22ο λεπτό. Ο Φεράν Τόρες με κοντινή προβολή έκανε το 3-0 (34′) για τη Φούρια Ρόχα, ενώ στο 63′ και πάλι ο Ογιαρθάμπαλ σκόραρε για το τελικό 4-0.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Τουρκία μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Βουλγαρίας, θα είναι στα μπαράζ, εκτός και αν νικήσει την Ισπανία με διαφορά επτά τερμάτων στο μεταξύ τους ματς της τελευταίας αγωνιστικής και έτσι πάρουν το απευθείας εισιτήριο.

Τα αποτελέσματα του 5ου ομίλου

Γεωργία – Ισπανία 0-4
Τουρκία – Βουλγαρία 2-0

Η βαθμολογία

1. Ισπανία 5 (19-0) 15
2. Τουρκία 5 (15-10) 12
3. Γεωργία 5 (6-13) 3
4. Βουλγαρία 5 (1-18) 0

Η επόμενη αγωνιστική

Ισπανία – Τουρκία
Βουλγαρία – Γεωργία

Βήμα πρόκρισης η Αυστρία

Στον 8ο όμιλο, η Αυστρία επικράτησε 2-0 στην Κύπρο και έκανε ακόμη ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Στο 18ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι και ο Αρναούτοβιτς ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα ανοίγοντας το σκορ για τη χώρα του, ενώ στο 56ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το τελικό 2-0.

Τα αποτελέσματα του 8ου ομίλου

Κύπρος – Αυστρία 0-2
Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ρουμανία (21:45)

Η βαθμολογία

1. Αυστρία 7 (21-3) 18
2. Βοσνία Ερζεγοβίνη 6 (13-5) 13
3. Ρουμανία 6 (11-6) 10
4. Κύπρος 8 (11-11) 8
5. Σαν Μαρίνο (1-32) 0

Η επόμενη αγωνιστική

Αυστρία – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Δανία – Λευκορωσία

LIVE: Δανία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Λευκορωσία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Αποκάλυψη Guardian 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν
Κόσμος 15.11.25

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινός πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δείτε τα ανοιχτά θέματα μεταξύ των δύο χωρών και τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Δανία – Λευκορωσία

LIVE: Δανία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Λευκορωσία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία
«Πορτοκαλί συναγερμός» 15.11.25

Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς η κακοκαιρία «Κλαούντια» κινείται βορειότερα.

Σύνταξη
Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Μίζες εκατομμυρίων 15.11.25

Επιχείρηση «Μίδας» - Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Ουκρανία, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
