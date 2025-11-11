Ανοικτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με την Εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2026 (διεξάγεται σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου) αφήνει ο Λιονέλ Μέσι. Να βρίσκεται τότε στην καλύτερη δυνατή φόρμα ώστε να είναι απολύτως σίγουρος ότι θα βοηθήσει πραγματικά την ομάδα της χώρας του.

«Προφανώς, είναι ένα ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», παραδέχεται ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Sport. «Είναι πάντα τιμή να παίζω με την Εθνική ομάδα και να συμμετέχω σε άλλες σημαντικές επίσημες διοργανώσεις, ειδικά όταν σκέφτεσαι τι σημαίνει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, και αφού το έχουμε κερδίσει», είπε αρχικά ο 38χρονος μεσοεπιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι.

Συνεχίζοντας εξέφρασε τον φόβο που έχει: «Όμως, όπως είπα, δεν θέλω να γίνω βάρος. Θέλω να είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση για να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω και να συμβάλω στην ομάδα, στην Εθνική ομάδα».

Εν συνεχεία ο Λιονέλ Μέσι εξήγησε πως θα έχει μια πιο καθαρή εικόνα του προγράμματός του μετά την επανέναρξη της σεζόν του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι τον Μάρτιο.

«Η σεζόν μας είναι διαφορετική από την ευρωπαϊκή. Θα έχουμε μια προετοιμασία πριν τη σεζόν, μερικά φιλικά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, και θα βλέπουμε μέρα με τη μέρα αν νιώθω αρκετά καλά για να είμαι στην καλύτερη μου φόρμα και να μπορέσω να συμμετάσχω. Εννοείται ότι έχω όλη την επιθυμία, γιατί είναι ένα Μουντιάλ. Θα ήθελα να είμαι σε φόρμα και να παίξω έναν σημαντικό ρόλο για να βοηθήσω την Εθνική μου, αν είμαι εκεί».

Επί της ουσίας Αργεντινός σταρ ξεκαθάρισε ότι θα αξιολογεί την ετοιμότητά του μέρα με τη μέρα: «Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι, θα αξιολογήσω τα πράγματα μέρα με τη μέρα και θα δω αν μπορώ να είμαι στο 100%, αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην ομάδα, στην Εθνική, και μετά θα πάρω την απόφαση».

Αναμφίβολα για το ποδοσφαιρικό κοινό θα είναι καλό να δει τον Μέσι σε μια τελευταία «παράσταση» με την Εθνική Αργεντινής και να προσπαθήσει να την οδηγήσει στην υπεράσπιση του βαρύτιμου τροπαίου που κατέκτησαν μαζί το 2022. Και γιατί όχι μια τελευταία μονομαχία με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.