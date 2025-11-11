Έπος: Ζευγάρι είδε τον Μέσι να περνάει πίσω του στη Βαρκελώνη – Η αντίδραση που έγινε… viral (vid)
Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στη Βαρκελώνη, επισκέφτηκε το ανακαινισμένο «Καμπ Νου» και έκανε ένα ζευγάρι να «τρελαθεί»...
H επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Βαρκελώνη είναι γεγονός, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να επισκέπτεται μάλιστα και το ανακαινισμένο «Καμπ Νου» και να ρίχνει το Instagram με την ανάρτηση που έκανε.
Μέσα σε λίγες ώρες από την δημοσίευση της φωτογραφίας, ο Μέσι κατάφερε να… σπάσει τα κοντέρ στα social media, με το ποστ του να ξεπερνάει τα 21 εκατομμύρια likes σε λιγότερο από 15 ώρες
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο Αργεντινός έγινε… viral και άθελά του, όταν πέρασε στο background ενός ζευγαριού στη Βαρκελώνη, σε μια ρομαντική σκηνή με λουλούδια.
A couple posted on TikTok that last night they were dating in the city of Barcelona. The boyfriend started recording the moment and surprised his girlfriend with a bouquet of flowers.
Just a few seconds after they started filming, they noticed Leo Messi walked calmly behind… pic.twitter.com/JHz3m7m7JO
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2025
Το ζευγάρι είχε μια ρομαντική στιγμή, την οποία ήθελε να τραβήξει σε βίντεο κι εκείνη την ώρα πέρασε ο Μέσι με αποτέλεσμα το βίντεο να κάνει τον γύρο του κόσμου και των social media. Όπως φαίνεται και παρακάτω, τα πλάνα είναι χαρακτηριστικά του σοκ τους, καθώς δεν πίστευαν ότι ο Αργεντινός σταρ είναι εκεί!
Δείτε το βίντεο με το ζευγάρι και τον Μέσι:
Look who appears in the background 😭😭😭😭
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 10, 2025
