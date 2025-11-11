Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Τι και αν πάτησε τα 40 ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Ο Πορτογάλος σταρ συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, όμως η αντίστροφη μέτρηση για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση έχει ξεκινήσει.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο «Tourise Summit» του CNN στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Ρονάλντο έριξε την «βόμβα» πως το Μουντιάλ του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι το τελευταίο του σε αυτή τη διοργάνωση. Παράλληλα, ρωτήθηκε και για το πότε θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση και για τον αν πιστεύει πως ο γιος του θα γίνει καλύτερος από αυτόν.

Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει 143 γκολ σε διεθνείς αγώνες και είναι ο πρώτος άνδρας ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρονάλντο:

«Με κάθε βεβαιότητα, το επόμενο Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο μου. Είναι σίγουρο, γιατί τότε θα είμαι 41 ετών.»

Για το πότε θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση: «Πότε θα αποσυρθώ; Απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν εννοώ σύντομα, είναι πραγματικά σύντομα γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στην εθνική ομάδα. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή».

Για τον αν πιστεύει πως ο γιος του θα γίνει καλύτερος από αυτόν: «Εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε κανείς να είναι καλύτερος από εμάς. Αλλά για να πω την άποψή μου, εύχομαι αν τα παιδιά μου είναι καλύτερα από εμένα, να μην τον ζηλεύω ποτέ, πιστέψτε με. Ως πατέρας, είμαι εδώ για να τον βοηθήσω να γίνει αυτό που θέλει να είναι».