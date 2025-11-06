Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Στον διαδίκτυο «ανέβηκε» το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) για την Ελλάδα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Στο πρώτο, μεταξύ άλλων, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε αποκαλύψει το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Στο δεύτερο μισό ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε θέση για το γεγονός ότι απουσίασε από την κηδεία του Ζότα, για το αν το αν τον ενδιαφέρει να θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά και το αν τον πείραξε που ο πρώην συμπαίκτης του στη Γιουνάιτεντ Γουέιν Ρούνεϊ είπε πως ο Μέσι είναι καλύτερος από εκείνον.

Σε πιο «χαλαρά» ζητήματα, ο Πορτογάλος είπε ότι θεωρεί τον εαυτό του πιο ωραίο από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ τόνισε πως είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος του κόσμου, διασημότερος ακόμη κι από τον Τραμπ, τον οποίο είπε ότι θέλει να συναντήσει.

FULL CLIP: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan why he thinks Trump ‘is one of the guys to change the world’, sharing his hopes to meet the President. ‘We have something in common…’ Watch part two 👇 📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano | @WhiteHouse pic.twitter.com/t2gIfwyEwj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Για την απουσία του από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα αποκάλυψε τον όρκο του να μην ξαναπάει σε νεκροταφείο μετά τον θάνατο του πατέρα του πριν από 20 χρόνια και την επιθυμία του να αποφύγει να μετατρέψει ένα θλιβερό γεγονός σε «τσιρκο».

Θυμίζουμε ότι στις 3 Ιουλίου ο 28χρονος Ζότα και ο 26χρονος αδελφός του Αντρέ Σίλβα βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που είχαν με το πολυτελές αυτοκίνητό τους σε ισπανικό αυτοκινητόδρομο, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή δεν παρέστη στην κηδεία του φίλου του, ενώ μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που τον έδειχναν να κάνει διακοπές στη Μαγιόρκα με γιοτ.

«Δύο πράγματα, οι άνθρωποι με επικρίνουν πολύ», είπε αρχικά ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Όπως είπα, δεν με νοιάζει αυτό, γιατί όταν νιώθεις ότι η συνείδησή σου είναι καλή, ελεύθερη, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λέει ο κόσμος. Αλλά ένα από τα πράγματα που δεν κάνω, είναι μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ότι δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο. Και δεύτερον, ξέρετε τη φήμη μου, όπου κι’ αν πάω είναι «τσίρκο». Δεν πηγαίνω, επειδή αν πάω, η προσοχή στρέφεται σε μένα και δεν θέλω αυτό το είδος προσοχής», εξήγησε ο 40χρονος σταρ της Αλ Νασρ.

Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να με επικρίνουν, ένιωσα καλά με την απόφασή μου. Δεν χρειάζεται να είμαι στην πρώτη γραμμή για να με δει ο κόσμος, εγώ σχεδιάζω τα πράγματα, σκέφτομαι την οικογένειά του. Δεν χρειάζεται να είμαι στις κάμερες για να δει ο κόσμος τι κάνω. Το κάνω πίσω από τα παρασκήνια, φίλε μου».

Επιπλέον ο Ρονάλντο πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με την οικογένειά τους και να τους εκφράσει τη στήριξή του.

Δεν θα ξέρεις ποτέ τι σημαίνει μέχρι να το περάσεις. Αν κάποιος μου στείλει ένα μήνυμα επικρίνοντας οτιδήποτε κάνει ο αδερφός μου, θα το μπλοκάρω (θα το αγνοήσω εντελώς), δηλαδή θα το κάνει μόνο μία φορά. Γίνεται κουραστικό. Ο φανατισμός. Η κριτική για το τίποτα, επαναλαμβάνω τίποτα… Άρρωστη κοινωνία… Όλοι έχουμε οικογένειες».

Ο Ρονάλντο ανέφερε ότι βρισκόταν στο γυμναστήριο το πρωί της ημέρας του θανάτου του Ζότα και «έκλαψε πολύ»: «Δεν πίστευα όταν μου έστειλαν μηνύματα. Κλαίω πολύ», είπε ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για όλους – για τη χώρα, για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους συμπαίκτες, συντριπτική. Πολύ, πολύ, πολύ θλιβερά νέα».

Οσο για το ότι ο Γουέιν Ρούνεϊ είπε πως ο Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος παίκτης από εκείνον, απάντησε πως «δεν είμαι θυμωμένος. Όταν παίζαμε παλιά είχαμε καλή σχέση – αλλά δεν είμαστε φίλοι».

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he’s ‘not mad’ about Wayne Rooney saying Messi is a better player. ‘When we used to play we had a good relationship – but we’re not friends.’ 📺 https://t.co/1BESX9Tfc1@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/Tv3NcAo4bc — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Από εκεί και πέρα σε πιο «χαλαρά» θέματα αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Ντέιβιντ Μπέκα για το θέμα της εμφάνισης και γενικότερα για αυτά που κάνουν έναν άνδρα να ξεχωρίζει προς το γυναικείο φύλο: «Το να είσαι ωραίος δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο. Φανταστείτε έναν κανονικό, όχι διάσημο, Κριστιάνο με ένα κόκκινο μαγιό Speedo στην Κόπα Καμπάνα πίνοντας νερό καρύδας. Πιστεύετε ότι δεν θα έχω ελπίδα με καμία κοπέλα (σ.σ γέλια); Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά αν περπατούσαμε στην Κόπα Καμπάνα οι δυο μας, εγώ και ο Μπέκαμ χωρίς να είμαστε διάσημοι, την περισσότερη προσοχή θα την έπαιρνα εγώ. 100%. Το πρόσωπό του είναι ωραίο, αλλά το υπόλοιπο είναι κανονικό. Εγώ δεν είμαι κανονικός, είμαι τέλειος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Είναι ωραίος πάντως, είναι τύπος που μου αρέσει», προσέθεσε μετά για τον Μπέκαμ, τονίζοντας πως τον συμπαθεί πολύ.

Οσο για τη διασημότητά του, ο Ρονάλντο υποστήριξε οτι είναι ο πιο διάσημος στον κόσμο, ακόμη περισσότερο για από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«I think in the world, nobody’s more famous than me.» Cristiano Ronaldo says he’s more renowned than even President Trump – but he doesn’t enjoy international fame: «Piers, it’s boring, trust me.» Watch more of Part 2 👇 📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/vwt6Jx5y9a — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Ακόμη ο 40χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε οτι δεν τον ενδιαφέρει ποια το αν θεωρείται κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ούτε πιστεύει πως η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου θα προσέθετε αίγλη στην καριέρα του.

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he no longer ‘cares’ about being considered the greatest footballer of all time. «The story speaks for itself…» 📺 https://t.co/1BESX9Tfc1@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/sz56C3ee6t — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan it’s not a dream of his to win the World Cup. ‘It wouldn’t change my name in the history of football.’ Watch more of part 2 of the full interview 👇 📺 https://t.co/tL9iaAjcNS@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/cE86CdXHvl — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποστήριξε πως «…είναι πιο εύκολο να σκοράρεις στην Ισπανία παρά στη Σαουδική Αραβία. Επίσης θα πετύχαινα τα ίδια γκολ με αυτά που πετυχαίνει στη Σαουδική Αραβία, αν έπαιζα ακόμα στην Ευρώπη» και συμπλήρωσε πως «… το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον ανταγωνισμό για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας».

Δείτε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν