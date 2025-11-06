sports betsson
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα
Ποδόσφαιρο 06 Νοεμβρίου 2025 | 18:40

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα», με τον Πορτογάλο σταρ να απαντά για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα, τον πρόεδρο Τραμπ και το αν είναι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Vita.gr
Στον διαδίκτυο «ανέβηκε» το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) για την Ελλάδα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Στο πρώτο, μεταξύ άλλων, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε αποκαλύψει το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Στο δεύτερο μισό ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε θέση για το γεγονός ότι απουσίασε από την κηδεία του Ζότα, για το αν το αν τον ενδιαφέρει να θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά και το αν τον πείραξε που ο πρώην συμπαίκτης του στη Γιουνάιτεντ Γουέιν Ρούνεϊ είπε πως ο Μέσι είναι καλύτερος από εκείνον.

Σε πιο «χαλαρά» ζητήματα, ο Πορτογάλος είπε ότι θεωρεί τον εαυτό του πιο ωραίο από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ τόνισε πως είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος του κόσμου, διασημότερος ακόμη κι από τον Τραμπ, τον οποίο είπε ότι θέλει να συναντήσει.

Για την απουσία του από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα αποκάλυψε τον όρκο του να μην ξαναπάει σε νεκροταφείο μετά τον θάνατο του πατέρα του πριν από 20 χρόνια και την επιθυμία του να αποφύγει να μετατρέψει ένα θλιβερό γεγονός σε «τσιρκο».

Θυμίζουμε ότι στις 3 Ιουλίου ο 28χρονος Ζότα και ο 26χρονος αδελφός του Αντρέ Σίλβα βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που είχαν με το πολυτελές αυτοκίνητό τους σε ισπανικό αυτοκινητόδρομο, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή δεν παρέστη στην κηδεία του φίλου του, ενώ μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που τον έδειχναν να κάνει διακοπές στη Μαγιόρκα με γιοτ.

«Δύο πράγματα, οι άνθρωποι με επικρίνουν πολύ», είπε αρχικά ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Όπως είπα, δεν με νοιάζει αυτό, γιατί όταν νιώθεις ότι η συνείδησή σου είναι καλή, ελεύθερη, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λέει ο κόσμος. Αλλά ένα από τα πράγματα που δεν κάνω, είναι μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ότι δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο. Και δεύτερον, ξέρετε τη φήμη μου, όπου κι’ αν πάω είναι «τσίρκο». Δεν πηγαίνω, επειδή αν πάω, η προσοχή στρέφεται σε μένα και δεν θέλω αυτό το είδος προσοχής», εξήγησε ο 40χρονος σταρ της Αλ Νασρ.

Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να με επικρίνουν, ένιωσα καλά με την απόφασή μου. Δεν χρειάζεται να είμαι στην πρώτη γραμμή για να με δει ο κόσμος, εγώ σχεδιάζω τα πράγματα, σκέφτομαι την οικογένειά του. Δεν χρειάζεται να είμαι στις κάμερες για να δει ο κόσμος τι κάνω. Το κάνω πίσω από τα παρασκήνια, φίλε μου».

Επιπλέον ο Ρονάλντο πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με την οικογένειά τους και να τους εκφράσει τη στήριξή του.

Δεν θα ξέρεις ποτέ τι σημαίνει μέχρι να το περάσεις. Αν κάποιος μου στείλει ένα μήνυμα επικρίνοντας οτιδήποτε κάνει ο αδερφός μου, θα το μπλοκάρω (θα το αγνοήσω εντελώς), δηλαδή θα το κάνει μόνο μία φορά. Γίνεται κουραστικό. Ο φανατισμός. Η κριτική για το τίποτα, επαναλαμβάνω τίποτα… Άρρωστη κοινωνία… Όλοι έχουμε οικογένειες».

Ο Ρονάλντο ανέφερε ότι βρισκόταν στο γυμναστήριο το πρωί της ημέρας του θανάτου του Ζότα και «έκλαψε πολύ»: «Δεν πίστευα όταν μου έστειλαν μηνύματα. Κλαίω πολύ», είπε ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για όλους – για τη χώρα, για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους συμπαίκτες, συντριπτική. Πολύ, πολύ, πολύ θλιβερά νέα».

Οσο για το ότι ο Γουέιν Ρούνεϊ είπε πως ο Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος παίκτης από εκείνον, απάντησε πως «δεν είμαι θυμωμένος. Όταν παίζαμε παλιά είχαμε καλή σχέση – αλλά δεν είμαστε φίλοι».

Από εκεί και πέρα σε πιο «χαλαρά» θέματα αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Ντέιβιντ Μπέκα για το θέμα της εμφάνισης και γενικότερα για αυτά που κάνουν έναν άνδρα να ξεχωρίζει προς το γυναικείο φύλο: «Το να είσαι ωραίος δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο. Φανταστείτε έναν κανονικό, όχι διάσημο, Κριστιάνο με ένα κόκκινο μαγιό Speedo στην Κόπα Καμπάνα πίνοντας νερό καρύδας. Πιστεύετε ότι δεν θα έχω ελπίδα με καμία κοπέλα (σ.σ γέλια); Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά αν περπατούσαμε στην Κόπα Καμπάνα οι δυο μας, εγώ και ο Μπέκαμ χωρίς να είμαστε διάσημοι, την περισσότερη προσοχή θα την έπαιρνα εγώ. 100%. Το πρόσωπό του είναι ωραίο, αλλά το υπόλοιπο είναι κανονικό. Εγώ δεν είμαι κανονικός, είμαι τέλειος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Είναι ωραίος πάντως, είναι τύπος που μου αρέσει», προσέθεσε μετά για τον Μπέκαμ, τονίζοντας πως τον συμπαθεί πολύ.

Οσο για τη διασημότητά του, ο Ρονάλντο υποστήριξε οτι είναι ο πιο διάσημος στον κόσμο, ακόμη περισσότερο για από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ακόμη ο 40χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε οτι δεν τον ενδιαφέρει ποια το αν θεωρείται κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ούτε πιστεύει πως η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου θα προσέθετε αίγλη στην καριέρα του.

Τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποστήριξε πως «…είναι πιο εύκολο να σκοράρεις στην Ισπανία παρά στη Σαουδική Αραβία. Επίσης θα πετύχαινα  τα ίδια γκολ με αυτά που πετυχαίνει στη Σαουδική Αραβία, αν έπαιζα ακόμα στην Ευρώπη» και συμπλήρωσε πως «… το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον ανταγωνισμό για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας».

Vita.gr
Αθλητική Ροή
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Europa League 06.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Λιλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Europa League 06.11.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9 HD.

Σύνταξη
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Αν σε θέλει... 06.11.25

Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα

Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
«Συμφωνία μη δίωξης» 06.11.25

Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Φιλί ζωής για την Boeing, η απόφαση δικαστή στο Τέξας, που, κατ’ αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης για δύο δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας
Βόλεϊ 06.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει
ΚΚΕ 06.11.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
