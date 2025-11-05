sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
«Το να γίνω δισεκατομμυριούχος ήταν ένας από τους στόχους μου» – Η εξομολόγηση του Ρονάλντο
Οι σπάνιες εξομολογήσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο για την περιουσία του και τους στόχους του…

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν και αναφέρθηκε στην περιουσία του και στα όσα έχει καταφέρει στην σπουδαία καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε για όλους και για όλα και μεταξύ άλλων και για την περιουσία του, τις επενδύσεις του και τη σχέση του με την πολυτέλεια, με την αφιλτράριστη ειλικρίνεια ενός ανθρώπου που έχει πετύχει τους στόχους του.

«Δισεκατομμυριούχος από την περασμένη εβδομάδα; Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι δισεκατομμυριούχος εδώ και αρκετά χρόνια. Το να γίνω δισεκατομμυριούχος ήταν ένας από τους κύριους στόχους μου. Είμαι ο μόνος δισεκατομμυριούχος στο ποδόσφαιρο, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα», είπε χαμογελώντας ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν άφησε ποτέ τίποτα στην τύχη. Κάθε μεταγραφή, κάθε συμβόλαιο, κάθε συνεργασία συνέβαλε στην οικοδόμηση μιας περιουσίας που εκτιμάται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

«Η περιουσία μου δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Η καριέρα μου ήταν πάντα σχεδιασμένη και ελεγχόμενη. Κάθε απόφαση χρησίμευσε για να χτίσω την αυτοκρατορία μου», ομολογεί.

Όταν ρωτήθηκε για την εντυπωσιακή συλλογή αυτοκινήτων του, ο Πορτογάλος γέλασε: «Έχω χάσει τον λογαριασμό από τα αυτοκίνητα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ίσως 40 ή 41. Ορκίζομαι στα παιδιά μου, δεν ξέρω πραγματικά πόσα έχω».

Τι είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τις πιο ακριβές αγορές του

Και όσον αφορά την πιο ακριβή αγορά του, δεν είναι ούτε ρολόι ούτε βίλα: «Μόλις άλλαξα αεροπλάνο. Το Global Express μου είναι ίσως η πιο ακριβή αγορά μου», χαμογελάει.

Πίσω από αυτή την επιτυχία, ο Ρονάλντο ισχυρίζεται ότι έκανε ένα βήμα πίσω: «Τα χρήματα σου δίνουν την ευκαιρία να έχεις υλικά αγαθά, κάτι που είναι καλό, αλλά σήμερα δεν με νοιάζει. Δεν έχω πλέον αυτό το πάθος για τα αυτοκίνητα. Αγόρασα ένα αεροπλάνο επειδή δεν είμαι συμβατικός άνθρωπος, δεν μπορώ να περνάω από αεροδρόμια… Αλλά δεν θέλω άλλες υλικές αγορές. Θέλω απλώς να είμαι ευτυχισμένος».

World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

