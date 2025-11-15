Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)
Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-0 πριν η Σκωτία μειώσει ξανά στο ένα γκολ τη διαφορά στη συνέχεια, με τους Καρέτσα και Τζόλη να πετυχαίνουν πανέμορφα τέρματα. Δοκάρι ενδιάμεσα ο Κουλιεράκης.
Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του ματς με την Σκωτία για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Στο δεύτερο ημίχρονο, η γαλανόλευκη βγήκε ξανά με το πόδι στο γκάζι και με δύο πανέμορφα γκολ προηγήθηκε με 3-0, ενώ είχε και δοκάρι.
Στο 57′ ο Τεττέη πραγματοποίησε έξοχη ενέργεια και σέρβιρε το γκολ στον Καρέτσα που δεν αστόχησε, ενώ στο 61′ ο Κουλιεράκης με κεφαλιά τράνταξε το δοκάρι της Σκωτίας. Στο ίδιο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία είχε και ο Τεττέη με έξοχη προσπάθεια, όμως ο Γκόρντον απέκρουσε. Τελικά, ένα δίλεπτο αργότερα, στο 63′ ήρθε το τρίτο γκολ της Εθνικής με τρομερό σουτ του Τζόλη.
Δείτε τις φάσεις…
- Μουζακίτης: «Μας κράτησε η δύναμη που έχουμε σαν ομάδα – Μου έλειψε ο Κωστούλας» (vid)
- Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)
- Η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη αλλά η εξέδρα της πανυγύρισε (vid)
- Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική
- Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη
- Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις