Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του ματς με την Σκωτία για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Στο δεύτερο ημίχρονο, η γαλανόλευκη βγήκε ξανά με το πόδι στο γκάζι και με δύο πανέμορφα γκολ προηγήθηκε με 3-0, ενώ είχε και δοκάρι.

Στο 57′ ο Τεττέη πραγματοποίησε έξοχη ενέργεια και σέρβιρε το γκολ στον Καρέτσα που δεν αστόχησε, ενώ στο 61′ ο Κουλιεράκης με κεφαλιά τράνταξε το δοκάρι της Σκωτίας. Στο ίδιο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία είχε και ο Τεττέη με έξοχη προσπάθεια, όμως ο Γκόρντον απέκρουσε. Τελικά, ένα δίλεπτο αργότερα, στο 63′ ήρθε το τρίτο γκολ της Εθνικής με τρομερό σουτ του Τζόλη.

