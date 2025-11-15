Τρεις ευκαιρίες σε ένα πεντάλεπτο η Εθνική, δοκάρι η Σκωτία (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προηγείται με 1-0 της Σκωτίας στο Καραϊσκάκη, στο -αδιάφορο για τη γαλανόλευκη- ματς της 5ης αγωνιστικής της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Από το 7ο λεπτό, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προηγείται στο σκορ με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπακασέτα, ενώ στη συνέχεια θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει τουλάχιστον άλλο ένα, σε τρεις περιπτώσεις.

Αρχικά, στο 27ο λεπτό ο Γκόρντον απέκρουσε κεφαλιά του Ρέτσου σε κόρνερ και λίγο μετά ο Τζόλης από κοντά δεν βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε. Στο 32′ ο Παυλίδης εκτέλεσε μετά από σέντρα του Τζόλη με τη μπάλα να περνά λίγο έξω.

Στο φινάλε του ημιχρόνου πάντως οι αντίπαλοι ανέβασαν ρυθμούς και πίεσαν, έχοντας σαν μεγαλύτερη δική τους φάση το δοκάρι του ΜακΤόμινεϊ στο 45+1′.

