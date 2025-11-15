Στο 63ο λεπτό ο Χρήστος Τζόλης έκανε το 3-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Σκωτία και ποιος θα φανταζόταν ότι μόλις επτά λεπτά οι σκωτσέζοι θα είχαν μειώσει σε 3-2 απέναντι στη Γαλανόλευκη, στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αρχικά οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 στο 65′ όταν μετά από γύρισμα του ΜακΓκιν και ο Ντόουκ με πλασέ από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το δεύτερο γκολ των αντιπάλων μας ήρθε στο 70′ από ωραία κεφαλιά του Κρίστι ύστερα από άψογη σέντρα του Ρόμπερτσον.

Δείτε παρακάτω τα δύο γκολ που πέτυχε η Σκωτία