Η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη αλλά η εξέδρα της πανυγύρισε (vid)

Η Σκωτία ηττήθηκε με 3-2 από την Εθνική μας ομάδα στο Καραϊσκάκη, όμως δεν χάθηκε καθώς η Δανία δεν κατάφερε να νικήσει την αδιάφορη Λευκορωσία, φέρνοντας ισοπαλία με 2-2 και έτσι οι Βρετανοί θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν ως πρώτοι από τον όμιλο αν τους νικήσουν την τελευταία αγωνιστική, καθώς τους υποδέχονται την ερχόμενη Τρίτη (18/11).

Απίθανες εικόνες ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα στο Φάληρο αφού όλοι οι Σκωτσέζοι ήταν στα κινητά τους τηλέφωνα και έβλεπαν λάιβ την εξέλιξη του παιχνιδιού της Δανίας.

Μόλις αυτό τελείωσε ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, με την Σκωτία να έχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να προκριθεί, αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική τη Δανία εντός έδρας.

Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς των Σκωτσέζων