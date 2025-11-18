Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βρει νέο «παιχνίδι» από τη στιγμή που… ανακάλυψε τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Μετά το σόου του στο καλοκαιρινό Μουντιάλ Συλλόγων και με δεδομένο ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει αποφασίσει να χαράξει συγκεκριμένη γραμμή. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τις αμερικανικές πόλεις που έχουν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026, όπως η Βοστώνη, το Λος Άντζελες και το Σιάτλ, ότι μπορεί να ζητήσει από τη FIFA την αλλαγή των αγώνων, εφόσον… εκτιμήσει πως υπάρχει «πρόβλημα ασφαλείας».

Από την πρώτη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι το συγκεκριμένο ζήτημα, τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ και διεθνών, άρχισαν να ανακαλύπτουν πολιτικούς λόγους στα λεγόμενά του. Με βάσει τους Times, για παράδειγμα, αν και ο Τραμπ επικαλείται ανησυχίες για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα, οι απειλές του ξεκίνησαν ως «απάντηση» στην άρνηση των πόλεων που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, να συνεργαστούν με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) εξυπηρετώντας τη μεταναστευτική του πολιτική.

Η διαμάχη αυτή κλιμακώθηκε σε διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, γεγονός που οδήγησε ακόμα και στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο οποίος εμφανίζεται να «στοχεύει» κυρίως τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους των πόλεων, υπονοώντας ότι οι τους πολιτικές δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας.

Τι δουλειά έχει το ποδόσφαιρο στα εσωτερικά των ΗΠΑ; Θεωρητικά, καμία. Πρακτικά, ο Τραμπ έχει βρει το «εργαλείο» για να δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας, ενόψει ενός τεράστιου αθλητικού, αλλά κυρίως εμπορικού και οικονομικού «τσουνάμι», που πάντα προκαλεί ένα Μουντιάλ. Με τη FIFA, αρχικά, να δείχνει αμετακίνητη στη στάση «το πού θα γίνουν τα παιχνίδια αποφασίζουμε εμείς». Κάτι, που όπως φαίνεται άλλαξε άρδην τα τελευταία 24ωρα.

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, αναγνώρισε, εν τέλει, την… πιθανότητα μετακίνησης των αγώνων του Μουντιάλ, εάν παραστεί ανάγκη. Για την ακρίβεια, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «…η ασφάλεια και η προστασία είναι η Νο 1 προτεραιότητα για την επιτυχία του Μουντιάλ». Ετσι, άνοιξε την πόρτα στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Διότι, παρότι η FIFA διατηρεί τον τελικό λόγο σχετικά με την κατανομή των αγώνων, η συμφωνία του Ινφαντίνο να συζητήσει πιθανό αίτημα του Τραμπ (σ.σ. ειρήσθω εν παρόδω τον αποκάλεσε «μεγάλο φίλο») εάν υπάρξει κίνδυνος, δημιουργεί ένα πρωτοφανές σκηνικό, λίγους μήνες πριν από τη διοργάνωση.

Το Πρόβλημα της Τελευταίας Στιγμής

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ (11 πόλεις), τον Καναδά και το Μεξικό, έχει ήδη οριστικοποιήσει το πρόγραμμά του. Μια αλλαγή των διοργανώτριων πόλεων σε αυτό το στάδιο θα δημιουργούσε: 1) Οργανωτικό Χάος, καθώς οι πόλεις έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες προετοιμασίες, 2) Σοβαρή οικονομική ζημιά, καθώς εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας έχουν ήδη πωληθεί σε φιλάθλους από όλο τον κόσμο, με την οικονομική επίπτωση να υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια, αλλά και 3) Πολιτική ένταση, καθώς πόλεις, όπως η Βοστώνη, έχουν ήδη δηλώσει ότι τα συμβόλαια είναι δεσμευτικά και ότι κανένας δεν μπορεί να τα αναιρέσει.

Σε κάθε περίπτωση, η κάνουλα της αγωνίας άνοιξε για τα καλά. Και ο Τραμπ βρήκε τον τρόπο να αλλάξει τα δεδομένα. Διότι κατάφερε η FIFA να «πετάξει το μπαλάκι» στις ηγεσίες των διοργανωτριών χωρών, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια είναι ευθύνη των κυβερνήσεων».

Αφήνοντας ορθάνοιχτη πόρτα για παρεμβάσεις και… μετακινήσεις. Με τους Αμερικανούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν δείχνει πολύ πιθανό να συμβεί, αλλά να σημειώνουν πως το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του προέδρου των ΗΠΑ, δεν προσφέρει ασφαλή συμπεράσματα. Και πως η πορεία της διοργάνωσης, λοιπόν, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ.