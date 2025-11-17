FIFA: Τα 11 υποψήφια γκολ για το βραβείο Πούσκας – Το ένα καλύτερο από το άλλο (vid)

Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τα 11 καλύτερα γκολ που θα διεκδικήσουν το «βραβείο Πούσκας» για το 2025. Ένας βραβείο το οποίο δόθηκε για πρώτη φορά το 2009 και το κέρδισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τότε.

Εν συνεχεία οι υπόλοιποι νικητές ήταν: οι Χαμίτ Άλντιτοπ, Νεϊμάρ, Μίροσλαβ Στοχ, Ζαλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Χάμες Ροντρίγκες, Γουέντελ Λίρα, Φαίζ Σούμπρι, Ολιβιέ Ζιρού, Μο Σαλάχ, Ντάνιελ Ζόρι, Σον Ζιουνγκ-Μιν, Έρικ Λαμέλα, Μάρτσιν Ολέκσι, Γκιγιέρμε Μαδρούγκα και Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για το βραβείο Πούσκας έχει λάβει ο Λιονέλ Μέσι με 7, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Νεϊμάρ με 5 και τρίτος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Βάσει εθνικότητας οι περισσότερες υποψηφιότητες ανήκον στη Βραζιλία, δύο έχει η Αργεντιή και όλες οι υπόλοιπές χώρες έχουν από μία.

Για το φετινό «βραβείο Πούσκας», τα 11 υποψήφια γκολ έχουν σημειωθεί το διάστημα από 11 Αυγούστου 2024 έως 2 Αυγούστου 2025. Μάλιστα έχουν ήδη τεθεί σε ψηφοφορία από το κοινό εδώ και λίγες ημέρες με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Δεκεμβρίου.

Φέτος οι υποψήφιοι είναι ο Βραζιλιάνος Αλεράντρο της Βιτόρια, ο Ιταλός Αλεσάντρο Ντεϊόλα, ο Αργεντινός Πέδο δε λα Βέγκα, ο Αιγύπτιος Αμρ Νάσερ, ο Μεξικανός Κάρλος Οράντια, ο Βραζιλιάνος Λούκας Ριμπέιρο, ο Άγγλος Ντεκλάν Ράις, ο Ινδονήσιος Ρίζκι Ρίντο, ο Πορτογάλος Κέβιν Ροντρίγκες και ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ.

Όπως συνέβη και πέρυσι, οι νικητές των δύο βραβείων θα καθοριστούν με ίση κατανομή 50% μεταξύ των ψήφων των οπαδών και εκείνων που θα αποφασίσει μια ομάδα θρύλων της FIFA.

Όσο για τον νικητή, θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των βραβείων «The Best» της FIFA τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Βραβείο Πούσκας: Δείτε το βίντεο με τις υποψηφιότητες για το 2025