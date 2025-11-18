Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και αγώνες σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Η αναμενόμενη εισροή εκατομμυρίων φιλάθλων στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Τραμπ και τη FIFA σε μια κοινή πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτικών διαδικασιών. Το νέο πρόγραμμα, το «FIFA Pass», ανακοινώθηκε στη Νέα Υόρκη σε κοινή συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το «FIFA Pass» δεν αποτελεί κάποιο είδος “ειδικής βίζας”, αλλά έναν μηχανισμό προτεραιότητας για τους κατόχους εισιτηρίων αγώνων του Μουντιάλ. Όπως εξήγησε ο Ινφαντίνο, όσοι έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια ή αποδείξουν την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν αγώνες, θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επιτάχυνση στην προγραμματισμένη συνέντευξη για τουριστική βίζα. Η διαδικασία ελέγχου θα παραμείνει αυστηρά η ίδια, με τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλειας και επιβεβαίωσης στοιχείων, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα απολαμβάνουν συντομότερους χρόνους αναμονής στα προξενεία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το πρόγραμμα στοχεύει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων που αναμένονται ενόψει της διοργάνωσης. Μόνο στις πόλεις-οικοδεσπότες των ΗΠΑ, όπως το Λος Άντζελες, το Ντάλας, η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια επισκέπτες θα φτάσουν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. «Θέλουμε οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, αλλά και η διαδικασία να είναι οργανωμένη και ασφαλής», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν τη θερμότερη φιλοξενία που έχει δει ποτέ μια αθλητική διοργάνωση».

Παράλληλα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο υπογράμμισε ότι το «FIFA Pass» είναι αποτέλεσμα μιας μακράς συνεργασίας ανάμεσα στη FIFA και τις αμερικανικές αρχές, ώστε οι φίλαθλοι να αποφύγουν τις καθυστερήσεις και τα συχνά προβλήματα που παρουσιάζονταν σε προηγούμενα Μουντιάλ. Τόνισε, ωστόσο, πως η κατοχή εισιτηρίου δεν συνεπάγεται αυτόματα έγκριση εισόδου στη χώρα. Οι τελικές αποφάσεις για τις βίζες θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ινφαντίνο συνέστησαν σε όλους τους φιλάθλους να ξεκινήσουν εγκαίρως τη διαδικασία αίτησης, χωρίς να περιμένουν τις τελευταίες εβδομάδες πριν τη διοργάνωση. Όπως αναφέρθηκε, το πρόγραμμα θα τεθεί επίσημα σε λειτουργία από τις αρχές του 2025, ενώ θα συνοδεύεται από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης μέσω της FIFA. Εκεί, κάθε φίλαθλος θα μπορεί να ελέγχει τα στάδια αίτησής του, να παρακολουθεί τον χρόνο αναμονής για συνεντεύξεις και να λαμβάνει εξατομικευμένες οδηγίες.

Με το βλέμμα στραμμένο στο καλοκαίρι του 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοδοξούν να μετατρέψουν το Μουντιάλ σε γιορτή χωρίς σύνορα. Το «FIFA Pass» είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκοντας να γεφυρώσει τη γραφειοκρατία με το πάθος του ποδοσφαίρου και να προσφέρει μια πιο ομαλή εμπειρία για εκατομμύρια ταξιδιώτες.