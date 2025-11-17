Η FIFA εντείνει τη μάχη κατά του κυβερνοεκφοβισμού στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανεκτικότητας, η FIFA επανέλαβε δημόσια τη δέσμευσή της για σεβασμό, ισότητα και προστασία όλων όσοι συμμετέχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη ραγδαία αύξηση του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού στα κοινωνικά δίκτυα. Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το 2025 εντόπισε περισσότερες από 30.000 προσβλητικές αναρτήσεις, ως μέρος του Υπηρεσίας Προστασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – ενός συστήματος που λειτουργεί πλέον όλο τον χρόνο, καλύπτοντας παίκτες, ομάδες, προπονητές και διαιτητές σε όλες τις διοργανώσεις της.

Από το 2022, όταν και τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή, η υπηρεσία έχει καταγράψει πάνω από 65.000 προσβλητικές δημοσιεύσεις και τις έχει αναφέρει στις αντίστοιχες πλατφόρμες για επανεξέταση και πιθανή διαγραφή. Μόνο το τρέχον έτος, ο αριθμός ξεπέρασε τις 30.000, υπογραμμίζοντας την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για ολοένα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αντιμετώπισής του.

Διεθνείς καταγγελίες και «μαύρη λίστα» παραβατών

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των διαδικτυακών επιθέσεων, η FIFA έχει προχωρήσει ήδη το 2025 σε έντεκα καταγγελίες σε διεθνείς αρχές σε επτά χώρες: Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε μία μάλιστα περίπτωση, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Interpol, λόγω της σοβαρότητας των επιθέσεων.

Παράλληλα, η ομοσπονδία υιοθετεί μια από τις πιο αυστηρές πρακτικές παγκοσμίως: όσοι χρήστες εντοπίζονται να συμμετέχουν σε ανάρμοστες, απειλητικές ή ρατσιστικές συμπεριφορές εντάσσονται σε «μαύρη λίστα», που τους απαγορεύει να αγοράσουν εισιτήρια για μελλοντικές διοργανώσεις της FIFA. Οι ομοσπονδίες–μέλη ενημερώνονται για κάθε σοβαρό περιστατικό, ώστε να αναλάβουν τοπικές πειθαρχικές ενέργειες όπου απαιτείται.

Προστασία σε μεγάλες διοργανώσεις – Το παράδειγμα του Μουντιάλ Συλλόγων

Η υπηρεσία προστασίας αξιοποιήθηκε φέτος και στην πρώτη έκδοση του Μουντιάλ Συλλόγων FIFA™ στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχαν 32 ομάδες από 72 χώρες. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης:

Παρακολουθήθηκαν 2.401 ενεργοί λογαριασμοί παικτών, προπονητών, διαιτητών και ομάδων σε πέντε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.

Αναλύθηκαν 5,9 εκατομμύρια δημοσιεύσεις.

Εντοπίστηκαν 179.517 ύποπτες αναρτήσεις για περαιτέρω αξιολόγηση.

Από αυτές, 20.587 αναφέρθηκαν επίσημα στις πλατφόρμες για ενδεχόμενη κατάργηση.

Ο στόχος είναι διπλός: αφενός η προστασία των συμμετεχόντων από βλαβερό περιεχόμενο, αφετέρου η αποτροπή της διάδοσης μίσους και η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος για τους φιλάθλους.

Το μήνυμα της FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπογράμμισε σε δήλωσή του ότι «το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένας ασφαλής και συμπεριληπτικός χώρος, μέσα στο γήπεδο, στις εξέδρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Τόνισε ότι η ομοσπονδία, αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία αλλά και την ανθρώπινη εποπτεία, «λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία παικτών, προπονητών, ομάδων και διαιτητών από τις σοβαρές συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού».

Στόχος, σύμφωνα με τον Ινφαντίνο, είναι να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα πως «οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία».

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία προστασίας της FIFA

Η υπηρεσία επιτελεί έναν πολυεπίπεδο ρόλο:

Εντοπίζει και παρακολουθεί προσβλητικό, απειλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.

Αναφέρει στις πλατφόρμες αναρτήσεις που παραβιάζουν κανόνες.

Παραπέμπει τις πιο σοβαρές περιπτώσεις στις αρμόδιες αρχές.

Φιλτράρει και αποκρύπτει επιθετικά μηνύματα πριν τα δει ο χρήστης.

Συλλέγει δεδομένα για να ενισχυθούν μελλοντικά οι μηχανισμοί πρόληψης.

Με αυξανόμενα περιστατικά διαδικτυακού μίσους και αριθμούς που αποκαλύπτουν την κλίμακα του φαινομένου, η FIFA επιχειρεί όχι μόνο να θωρακίσει τις διοργανώσεις της, αλλά και να επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στο διαδίκτυο.

Η «ψηφιακή ασφάλεια» γίνεται πλέον αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των αθλητών και της προώθησης ενός ποδοσφαίρου χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.