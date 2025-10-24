Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.
Ο Μισέλ Πλατινί άσκησε κριτική στη FIFA για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει τη λειτουργία της αθλητικής δικαιοσύνης.
Μιλώντας στο «Festival of Justice» στο Σασουόλο, ο πρώην πρόεδρος της UEFA χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση «σκανδαλώδη» και υποστήριξε πως το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) έχει μετατραπεί σε «όργανο της FIFA», κάνοντας λόγο για «μια ελβετική μαφία που υπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών».
Οι δηλώσεις του Πλατινί
«Στην Ελβετία, οι πρόεδροι των επιτροπών διορίζονται από τη FIFA. Όλα μένουν μέσα στο ίδιο σύστημα. Ακόμα και οι εισαγγελείς που ερευνούν υποθέσεις προσλαμβάνονται αργότερα στη FIFA. Το CAS λαμβάνει ετησίως πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ από τη FIFA, δεν είναι φυσιολογικό αυτό, ούτε δίκαιο»
Ο Γάλλος παλαίμαχος άσος και διοικητικός παράγοντας αναφέρθηκε και στη δική του υπόθεση διαφθοράς μαζί με τον Σεπ Μπλάτερ, υπενθυμίζοντας πως αθωώθηκε από την τακτική δικαιοσύνη, αλλά αποκλείστηκε για οκτώ χρόνια από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.
«Δεν με ήθελαν γιατί φοβούνταν ότι θα τους αλλάξω όλους. Η FIFA ξέρει πώς να τραβάει τα νήματα και να ελέγχει τα πάντα», πρόσθεσε.
Όσον αφορά το Μουντιάλ του Κατάρ, ο Πλατινί παραδέχτηκε πως ψήφισε υπέρ της αραβικής υποψηφιότητας, εξηγώντας ότι «ήταν η έβδομη φορά που ο αραβικός κόσμος διεκδικούσε τη διοργάνωση και ήθελα να ακουστεί επιτέλους η φωνή του».
Σχετικό δημοσίευμα με όσα είπε ο Πλατινί για την κατάσταση της FIFA
L’ex presidente della UEFA Michel Platini attacca la #FIFA: «Il TAS è il suo braccio armato, una mafia svizzera» https://t.co/yXmgQIBpQT
— Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) October 24, 2025
